'Per difendere il suo blu', Carlo Cioni presenta il romanzo d'esordio a Pistoia

Carlo Cioni, alla sua prima opera 'Per difendere il suo blu', è un empolese, avvocato penalista e vice-procuratore onorario. La sua prima fatica letteraria è un noir che racconta l'omicidio di una giovane ragazza, tre storie che si intrecciano in circa 700 pagine in cui il protagonista è un avvocato di provincia, Andrea Vincente, che si cimenterà nel caso della vita per giungere alla verità. Il libro è edito da Robin.

Carlo Cioni presenta il suo libro il 7 giugno alle ore 17.30 a Pistoia, in piazza Leonardo da Vinci 21 presso il Bar Nazionale - Biblioteca dell'Amicizia.

