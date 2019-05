Elezioni Castellina in Chianti, terzo mandato per Bonechi

Elezioni Castellina in Chianti 2019, è tempo di scoprire chi ha avuto la meglio alle urne. Domenica 26 maggio si è votato anche nel comune del Chianti senese e ha vinto il candidato Marcello Bonechi, che è stato confermato con il 55,39% dei voti. L'affluenza è stata del 72,27%.

Il vincitore Bonechi si è presentato al voto con una coalizione di centrosinistra e si è preso sette seggi. Seconda dietro di lui è arrivato Mezzieri, col 44,61% dei voti, che avrà tre seggi.

Gli sfidanti erano i due candidati già nominati. Data la conformità del comune al voto, era possibile per il sindaco Marcello Bonechi ricandidarsi per un terzo mandato e il primo cittadino ha sfruttato l'occasione presentandosi con la lista Castellina in Cammino. Dalla parte opposta invece si trovava Sonia Mezzieri con la civica Lista Civica per Castellina.

Ricordiamo che il comune di Castellina in Chianti non supera i 15mila abitanti (ne ha poco meno di 3mila) e quindi non ci sarà il ballottaggio tra due settimane.

