Cambia tutto a Colle, sarà ballottaggio Donati-Bargi

Elezioni Colle di Val d'Elsa 2019, è tempo di scoprire chi ha avuto la meglio alle urne. Ieri, domenica 26 maggio, si è votato nella cittadina del cristallo e non ci sono stati reali vincitori perché il primo non ha preso almeno il 50% + 1 dei voti e quindi si andrà al ballottaggio.

Il 'primo classificato' Donati si è presentato al voto con una coalizione di centrosinistra e ha preso il 38,78%. Seconda è arrivata Bargi, col 22,97% dei voti, a capo della coalizione di centrodestra. Terzo invece Andreucci col 18,53%. Quarto il M5S di Sottili con 12,19%. Quinto - e ultimo - Di Gennaro con il 7,54.

Colle di Val d'Elsa supera ampiamente i 15mila abitanti, è dunque previsto il ballottaggio. Visto che il primo alle urne Donati non è riuscito a ottenere la percentuale di voti necessaria, si tornerà al voto domenica 9 giugno e si incontreranno i due volti che hanno preso più preferenze. In questo caso si tratta di centrosinistra contro centrodestra, Donati contro Bargi. Niente da fare per l'amministrazione uscente, eletta nel 2014 con una civica.

Gli sfidanti erano i cinque candidati già nominati. L'ex vice sindaco Ludovico Andreucci era candidato con la lista civica Su per Colle, appoggiato anche da Colle Civica. La Lega aveva sostenuto la candidata di SìAmo Colle Angela Bargi. Il Movimento Cinque Stelle aveva optato per Monica Sottili. Francesco Di Gennaro era presente con una lista 'civile' dal nome Io Cambio. Il centrosinistra - con le liste PD, La Sinistra per Colle e Colle in Comune - aveva puntato tutto su Alessandro Donati.

Non sarà dunque rieletto Paolo Canocchi, sindaco per tantissimo tempo della cittadina valdelsana. Venne eletto per la prima volta nel 1980, poi fu confermato nel 1985 e anche nel 1990, nonostante l'abbandono nel dicembre 1992. Tornò in pompa magna alle amministrative del 2014, quando si confermò con la civica Su Per Colle, con cui ha amministrato fino al 2019.

