Elezioni Fauglia, Lenzi diventa sindaco

Elezioni Fauglia 2019, è tempo di scoprire chi ha avuto la meglio alle urne. Domenica 26 maggio si è votato anche nel comune delle Colline Pisane e ha vinto il candidato Alberto Lenzi con il 57,73% dei voti. L'affluenza è stata del 69,15%.

Il vincitore Lenzi si è presentato al voto con una coalizione di centrosinistra e avrà otto seggi. Seconda dietro di lui è arrivata Bardi, col 28,71% dei voti, a capo della coalizione di centrodestra (avrà tre seggi). Terzo invece Lombardo: 13,56% e un seggio.

Gli sfidanti erano i tre candidati già nominati. Carlo Carli è stato sindaco dal 2009 al 2019 e non potrà ricandidarsi. Tra i tre in ballo si trovavano Alberto Lenzi per Fauglia Democratica, Olgba Bardi per Patto per Fauglia e Antonio Lombardo con la lista Fare per Fauglia.

Ricordiamo che il comune di Fauglia non supera i 15mila abitanti (ne ha poco più di 3mila) e quindi non ci sarà il ballottaggio tra due settimane.

Tutte le notizie di Fauglia