Elezioni Firenzuola, Buti sarà sindaco

Elezioni Firenzuola 2019, è tempo di scoprire chi ha avuto la meglio alle urne. Domenica 26 maggio si è votato anche nel comune della Romagna Toscana e ha vinto il candidato Giampaolo Buti con il 53,57% dei voti. L'affluenza è stata del 75,38. Il vincitore Buti avrà diritto a otto seggi nel prossimo consiglio. Secondo dietro di lui è arrivato Ulivi, col 46,43% dei voti, e si prenderà quattro seggi.

Gli sfidanti erano i due candidati già nominati. Giampaolo Buti, candidato per la lista civica Buti Sindaco, ed Emilio Ulivi della civica Bene Comune. Claudio Scarpelli ha finito il suo secondo mandato e ha quindi lasciato la carica di primo cittadino. Ricordiamo che il comune di Firenzuola non supera i 15mila abitanti (ne ha poco meno di 5mila) e quindi non ci sarà il ballottaggio tra due settimane.

