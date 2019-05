Elezioni, Stella (FI): "Centrodestra può vincere Regione Toscana nel 2020"

"Questa è la strada giusta per il centrodestra per vincere le elezioni regionali in Toscana nel 2020. Se restiamo su queste percentuali anche il prossimo anno, il centrodestra unito vincerà al primo turno. L'obiettivo è allargare il consenso a tutti i toscani che vogliono cambiare. In quest'ottica, l'apporto di Forza Italia per il successo del centrodestra è fondamentale, qui come a livello nazionale". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), analizzando il voto e le sue ricadute in Toscana.

Quanto a Firenze, "saremo coerenti con il mandato degli elettori e faremo opposizione, in modo serio e coerenti con la nostra cultura di governo, per il bene comune della città - sottolinea Stella -. Nel fargli l'in bocca al lupo, lo sfideremo sulle nostre proposte fatte in campagna elettorale: mense gratis, abolizione dell'Irpef comunale e riduzione del canone Cosap. Chiederemo al sindaco Nardella di mantenere le promesse elettorali, tutte, a cominciare dai bus scolastici gratis e il vigile di quartiere. E di prendersi cura della sicurezza dei fiorentini, cosa che non ha saputo fare finora. Ringraziamo anche Ubaldo Bocci e il suo staff per l'impegno e la passione con cui hanno condotto la campagna elettorale".

Fonte: Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

