Camion contro acquedotto mediceo, autista al pronto soccorso

Un camion si è schiantato contro un arco dell'acquedotto mediceo di San Giuliano Terme in via dei Condotti alle 19 di oggi, martedì 28 maggio. I vigili del fuoco di Pisa hanno estratto il conducente e lo hanno consegnato ai sanitari inviati dal 118 per le cure al pronto soccorso. Polizia e municipale erano presenti sul posto. Si pensa che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e chiudendo la corsa contro l'architettura storica.

