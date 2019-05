Indoor cycling, l'evento Astro per il Centro Donna

“In qualità di Presidente di A.S.T.R.O. ringrazio pubblicamente tutti i partecipanti all’evento Indoor cycling che ormai, da anni, organizza una gara di solidarietà per il Centro Donna dell’Ospedale di Empoli.

Quest’anno, sabato 25 maggio, 50 appassionati di questo sport, provenienti da tutta la Toscana, si sono trovati nel giardino del Centro Vital Center di Empoli, che ringraziamo per aver ospitato la manifestazione, a dar vita a questa magnifica giornata. In sella alle loro bici hanno percorso virtualmente insieme un meraviglioso itinerario ed hanno raccolto 515 euro che saranno utilizzati per finanziare le attività del Centro Donna.“

Paolo Scardigli – Presidente di A.S.T.R.O.

