Lite per le spese di vitto e alloggio: intervengono i carabinieri, 25enne li aggredisce

Nella tarda serata di ieri a Ponsacco i militari del Norm di Pontedera hanno arrestato un cittadino nigeriano 25enne per oltraggio resistenza a pubblico ufficiale. L’arrestato, dopo aver aggredito alcuni suoi connazionali che tentavano di allontanarlo perché lo stesso si rifiutava di contribuire alle spese di vitto e alloggio, si è scagliato contro i militari, intervenuti per sedare la lite. Uno dei militari ha riportato lievi lesioni ad un braccio. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio direttissimo, fissato per la mattinata odierna.

