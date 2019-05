Lupi Santa Croce si aggiudica Krauchuk: "Elemento di spicco nella prossima stagione"

Nuovo colpo sul mercato della Kemas Lamipel che si aggiudica le prestazioni del martello brasiliano Matheus Krauchuk Esquivel, andando a riempire la casella degli stranieri per la prossima stagione di A2.

Classe 1997, 22 anni da compiere a novembre, Krauchuk è alto 201 cm e arriva dal campionato del Bahrain, dopo aver militato in patria nel Maringa Volley e nel Voley Renata, oltre ad aver fatto parte della nazionale militare brasiliana. Il giocatore ha caratteristiche importanti di attaccante di razza, ma si destreggia molto bene anche in ricezione, muro e servizio: sotto la guida del connazionale Cezar Douglas potrà ambientarsi molto bene a Santa Croce, città che ha sempre accolto bene i brasiliani. Con Krauchuk e Padura Diaz la fase offensiva della Kemas Lamipel avrà a disposizione due bocche di fuoco di altissimo livello, senza dimenticare anche la presenza di Bargi, un altro che in attacco non scherza affatto.

Molto soddisfatta la dirigenza biancorossa che ritiene di aver messo a disposizione dello staff tecnico un elemento interessante e dal grande potenziale: “abbiamo deciso di puntare tutto su Krauchuk per quanto riguarda lo straniero – afferma un membro del CdA biancorosso – perché secondo noi ha tutte le carte in regola per essere elemento di spicco nella prossima stagione. Adesso ci concentreremo nel completare la squadra in maniera equilibrata e solida, ben consci delle nostre possibilità e della nostra voglia di far bene nel prossimo difficilissimo campionato di A2”.