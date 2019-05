Nardini (PD) con oltre 27mila preferenze in Toscana: "Ora testa ai ballottaggi"

"Per prima cosa voglio sottolineare il dato positivo di un PD che, a livello nazionale e locale, torna a essere competitivo e a rappresentare l'unica alternativa alla destra. Poi c'è il risultato importante della Lega, che in Italia resta la forza che intercetta maggiormente gli umori e i problemi dei cittadini, mentre in Toscana non sfonda e il PD vince. A Pisa città, a un anno dalla vittoria di Conti, assistiamo addirittura a un sorpasso notevole, di circa il 10%, del PD e del Centrosinistra sulla destra. Deve invece fare riflettere e destare preoccupazione l'avanzata della Lega in Valdera e in Valdarno. Nonostante questo sono buonissimi i segnali che ci arrivano dai comuni al voto, confermando così amministrazioni di centrosinistra e tornando a guidare realtà importanti come Volterra.

Adesso dobbiamo batterci uniti per vincere i ballottaggi cruciali tra due settimane. Sono molto soddisfatta anche del mio risultato alle Elezioni Europee, dove in Provincia di Pisa ho raccolto oltre 9 mila preferenze e più di 27 mila in tutta la Toscana. Si tratta di una fiducia e di un sostegno che mi onorano e che intendo utilizzare per lavorare per il bene del nostro territorio e per un centrosinistra sempre più forte. Grazie di cuore a tutti quelli che mi sono stati accanto in questa campagna appassionante e a tutte le cittadine e i cittadini che mi hanno sostenuto con il loro voto".

Fonte: Ufficio stampa

