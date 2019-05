Non solo sindaci, ecco i 'preferiti' della Zona del Cuoio: i più votati

Concluse le votazioni e gli scrutini, diamo uno sguardo a chi ha ottenuto più preferenze nella Zona del Cuoio: Castelfranco di Sotto, Fucecchio (che è anche Empolese Valdelsa), Montopoli in Val d'Arno, San Miniato (che andrà al ballottaggio) e Santa Croce. Oltre a 'riordinare' i campioni di preferenze, saranno presenti note accanto a ogni persona.

Va precisato a onor del vero che sono stati selezionati i primi di ogni lista in base ai seggi ottenuti, lasciando un lieve margine. Per esempio, se al centrosinistra a Santa Croce toccano 11 seggi, abbiamo scelto i primi 13 per preferenze.

CASTELFRANCO DI SOTTO

DURANTI ILARIA 345 Csx

GROSSI FEDERICO 309 Csx (assessore nella giunta Toti uscente)

BOLDRINI DAVID 264 Csx (Consigliere comunale)

SCADUTO GIOSAFAT 197 Csx (Ex consigliere comunale d'opposizione)

ROSSI AURORA 175 Cdx (Consigliere comunale d'opposizione)

SGUEO NICOLA 159 Cdx

COLOMBINI ALBA 156 Cdx

MEROLA LIDA 128 Csx (assessore nella giunta Toti uscente)

CATASTINI CINZIA 118 Cdx

BANCHINI DAVIDE 116 Csx

STORTI ANTONIO 106 Cdx

ARINGHIERI MONICA 102 Csx

D'ADDARIO PAOLO 100 Cdx

GAMBINI DARIA 89 Csx

BOCCIARDI ALBO 85 Csx

DE MONTE CRISTINA 78 M5S (Consigliere comunale pentastellato)

COSTAGLI MARCO 77 M5S

FATTICCIONI ROSSANO 64 Csx

FANTOZZI LAURA 47 Csx (Consigliere comunale)

FUCECCHIO

Donnini Emma 318 Csx (vice sindaco nella giunta uscente)

Bonfantoni Francesco 295 Csx (presidente del consiglio comunale uscente)

Padovani Marco 285 Csx (consigliere comunale)

Gargani Fabio 281 Csx (Consigliere con incarico di supporto per la funzione Sport)

Cei Daniele 243 Csx (assessore nella giunta uscente)

Toni Lorenzo 212 Csx (consigliere comunale capogruppo)

Cafaro Alberto 191 Csx

Banti Federica 176 Orgoglio Fucecchiese

Gorgerino Antonella 174 Csx (assessore nella giunta uscente)

Costante Rossella 169 Csx

Pagliaro Irene 168 Csx (consigliere comunale)

Lazzeretti Emiliano 150 Csx

Castaldo Raffaella 146 Csx

Porciani Gianmarco 133 Cdx

Testai Simone 126 Cdx (consigliere comunale d'opposizione)

Pilastri Leonardo 50 Cdx

Alessi Calogero 45 Cdx

Cordone Marco 43 Cdx (consigliere comunale a Gambassi Terme)

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

VANNI LINDA 199 Csx (vice sindaco nella giunta uscente)

MARINO ANDREA 164 Csx

SALVADORI ROBERTA 163 Csx

REALI LARA 142 Lega-Fdi

BERTAGNI CRISTIANO 125 Lega-Fdi

SCALI CRISTINA 117 Csx (assessore nella giunta uscente)

VARALLO ALESSANDRO 113 Csx (assessore nella giunta uscente)

MORETTI PAOLO 108 Csx

VENTAVOLI LICIA 106 Csx

MARZINI ROBERTO 98 Csx (assessore nella giunta uscente)

TESI RACHELE 92 Lista Tesi

BIOTTI GIADA 83 Lega-Fdi

REMORINI MARINA 80 Csx

DIVITO VANESSA 73 Lega-Fdi

GRONCHI GIACOMO 63 Progetto Insieme (consigliere comunale con PI)

FRESCHI LORENO 63 Csx (consigliere comunale)

SUSINI FRANCESCO 60 Lista Tesi

VITALI CECILIA 60 Csx (consigliere comunale)

TURINI GIOVANNI 59 Progetto Insieme

FARAONI CRISTINA 59 Csx

NACCI DANILO 56 Csx

DEL BENE TIZIANO 41 Lega-Fdi

SAN MINIATO

Qui la situazione è differente, dato che si andrà al ballottaggio. Sono stati scelti, quindi, alcuni dei più votati per lista in relazione alla percentuale ottenuta dal partito di riferimento.

CENTROSINISTRA

SPADONI ALESSIO 307 (capogruppo consiglio comunale uscente)

FALASCHI ILENIA 221

FATTORI MARZIA 348 (assessore nella giunta uscente)

GRECO MARCO 358

MONTANELLI ELISA 332

GASPARRI VITTORIO 313 (presidente del consiglio comunale uscente)

FIASCHI MICHELE 272 (consigliere comunale)

PROVVEDI ERIKA 206

CENTRODESTRA

GREGORINI FEDERICO 138

CALVETTI MARIA BEATRICE 234

FEDI SANDRO 143

FERRARO ROBERTO 173

CORSI CARLO 109 (consigliere comunale FI)

CAMBIAMENTI

SAPONETTA FRANCESCA 119

SQUICCIARINI MATTEO 241

BOLDRINI ROSSANO 55

BROTINI ILARIA 58

SANTA CROCE SULL'ARNO

OLIVERI Vincenzo detto Asma 344 Cdx

BALDACCI Marco 287 Csx (assessore nella giunta uscente)

RUSCONI Marco 269 Cdx (consigliere comunale)

BERTELLI Elisa 255 Csx (vice sindaco nella giunta uscente)

CICALA Benedetta 238 Cdx

COLTELLI Simone 213 Csx

BOCCIARDI Daniele 201 Csx (consigliere comunale)

SCADUTO Angelo 200 Csx

PARENTINI Ivetta 200 Csx (segretaria PD Santa Croce)

FANELLA Valentina 184 Cdx

GOLFARINI Giovanni 176 Csx

SILVESTRI Alessio 172 Csx (consigliere comunale)

MARTINI Camilla 168 Csx

BRACCINI Nada 146 Csx

GISFREDI Arianna 143 Csx (consigliere comunale)

CERRINI Valentina 138 Csx

LAZZERONI Iacopo 132 Csx

DURANTI Marco 125 Cdx

SOLDANI Silvia 110 Cdx

