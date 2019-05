'Senza mai toccare terra', successo a Roma per lo spettacolo dell'IIS Ferraris-Brunelleschi

A Roma un’eccellente seconda messa in scena di “Senza mai toccare terra”, lo spettacolo del Laboratorio Teatrale dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” di Empoli, liberamente tratto dal poema “Peer Gynt” del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen.

Il lavoro degli studenti è stato presentato all’interno della IV Rassegna Bottega Teatrale (Roma) svoltasi presso l’Auditorium “Due Pini”. La giuria di esperti ha apprezzato lo spettacolo, tanto che è stato segnalato per la Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola “Dire, fare… teatrare” di Torino, ossia il gruppo di alunni-attori è stato invitato a partecipare nel 2020 alla suddetta rassegna torinese. I ragazzi sono stati segnalati con la seguente motivazione.

“Il testo di Ibsen è un punto di partenza complesso, che i ragazzi, però, padroneggiano con una corporeità energica e presente. La domanda sull’identità è coraggiosa e lascia aperta la riflessione del pubblico.”

Oltre alla messa in scena i ragazzi hanno partecipato a un salotto teatrale e a due laboratori d’improvvisazione con esperti del settore, dimostrandosi preparati e capaci di mettersi in gioco e sperimentare. Gli alunni sono stati accompagnati in questa avventura dai docenti Silvia Desideri, Marco Dolfi, Laura Moroni, Teresa Zuffanelli e dalla regista Maria Simona Peruzzi.

Fonte: I.I.S. Ferraris – Brunelleschi

