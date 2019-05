Tenta di fermare i ladri ma viene aggredito, paura a Vecchiano. Fuggono via i rapinatori

Nella notte di domenica 26 un uomo di Vecchiano è stato aggredito da due ladri che hanno fatto irruzione in casa sua, in via del Santuario.

La vittima, si è scontrato con uno dei due ladri, descritto come un ragazzo sui vent'anni con il pizzetto e i capelli corti. Il proprietario ha tentato di fermare il giovane ladro prendendolo per il colletto: così è prima iniziata una colluttazione fra i due, poi il ladro ha cominciato a colpire l'uomo con un oggetto, probabilmente un cacciavite, e il complice che intanto era fuori in giardino, gli scagliava contro dei pezzi di ferro. Entrambi i ladri avrebbero avuto un accento dell’est. L’uomo dopo l’iniziale difesa si è dovuto arrendere e i rapinatori sono fuggiti.

Il cittadino di Vecchiano ha ricevuto una prognosi di 5 giorni circa e, subito dopo l’accaduto, ha sporto denuncia verso ignoti alla polizia. Il mattino seguente la polizia scientifica ha ascoltato testimoni e fatto un sopralluogo nell’abitazione.

Il fatto è stato pubblicato anche sul gruppo Facebook “Segnalazioni Vecchiano” dove prima l'aggredito ha raccontato alla cittadinanza per mettere tutti in guardia. Gli stessi amministratori e iscritti al gruppo, hanno espresso in primis vicinanza alla famiglia e poi anche la paura per un possibile ritorno e la scarsa sicurezza nel paese con commenti come “Quando entrano nella tua proprietà legittima difesa e basta” o ancora “ Io ho paura, quando leggo tutto questo mi chiedo dove andremo a finire”.

Per il momento è ancora aperta la caccia ai due giovani sulla base delle testimonianze e della pista delle forze dell’ordine.

