Asili a Empoli, nuovo concorso per un posto da insegnante

Un nuovo posto a tempo indeterminato all’interno dell’amministrazione comunale di Empoli. Stavolta è nel settore scolastico.

In questi giorni è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale e anche sul sito del Comune, un bando di concorso per soli esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato per insegnante di asilo: per la precisione “Insegnante Scuola dell’Infanzia” (ex Educatore Scuola Materna), Categoria C – Posizione Economica C1.

Il concorso darà luogo a una graduatoria a cui l’amministrazione comunale potrà attingere successivamente per scorrimento per coprire eventuali nuovi posti come insegnante.

I candidati interessati a partecipare al concorso devono far pervenire domanda esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione "Bandi di Concorso" del sito istituzionale del Comune di Empoli (www.empoli.gov.it), entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale, e precisamente entro le ore 23.59 del 27 giugno 2019.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

È possibile inviare una sola domanda per ciascun candidato ed è necessario che la registrazione venga effettuata dal diretto interessato inserendo il proprio nome, cognome e mail. La procedura consente di salvare i dati in fase di compilazione, nonché di sospendere temporaneamente la procedura di inserimento per portarla a termine in un momento successivo.

La domanda sarà valida solo al completo invio della stessa. Al termine, la procedura restituisce una ricevuta dell'avvenuto invio. Entro il termine di presentazione delle domande l'applicazione consente di richiedere la riapertura della domanda già presentata per modificare o integrare i dati inseriti. In ogni caso sarà ritenuta valida esclusivamente l'ultima versione della domanda inviata. All'interno della procedura on line è possibile richiedere l'assistenza alla compilazione che verrà prestata entro 72 ore dalla ricezione della richiesta. Si ricorda ai candidati che le risposte saranno fornite comunque entro la scadenza tassativa delle ore 13.00 del giorno 27 giugno 2019. Per tale motivo, si consiglia di redigere la domanda di partecipazione alla selezione non in prossimità della scadenza.

L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale.

I requisiti generali per l’ammissione al concorso sono presenti nel bando pubblicato, all’articolo 2.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

