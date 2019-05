Incidente tra auto e bici: muore una 80enne

È stata urtata da un'auto mentre era in bici ed è morta. È accaduto oggi a Viareggio. La vittima è una donna di 81 anni, Rachele Marin. Da quanto ricostruito stava percorrendo in bicicletta il cavalcavia Barsacchi quando sarebbe stata urtata da un'auto che l'ha fatta cadere a terra, battendo la testa contro un cordolo. Sul posto, oltre ad un'ambulanza della Croce Verde e all'automedica, è stato inviato l'elicottero Pegaso. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Le condizioni della donna sono apparse da subito molto gravi per un trauma cranico.

