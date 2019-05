Alberghieri e agrari per la salute, la serata finale all'Enriques di Castelfiorentino

Vi avevamo lasciato il giorno 19 marzo, dopo le due “visite” degli studenti della SMS “Bacci” presso il nostro Istituto, con la promessa di farvi conoscere i risultati dell'esperienza finale del progetto “Istituti Alberghieri ed Agrari per la salute” avvenuta all'Enriques il giorno 14 Maggio 2019.

Questo ultimo incontro è stato il coronamento di un percorso iniziato lo scorso anno con il quale la Regione Toscana, la ASL e la scuola intendono avvicinare tutti i nostri adolescenti e futuri adulti a capire l'importanza di un consumo alimentare sempre più consapevole e di una dieta sempre più completa e bilanciata. Il consumo di verdura e frutta di stagione, l'uso oculato di sale e la ricerca di un'alternativa allettante al concetto del “bere consapevolmente”, sono stati gli argomenti dei quali tutti gli enti prima menzionati hanno voluto rimarcare l'importanza per tentare di dare vita ad una società che, crescendo, impari a capire, a scegliere con oculatezza oppure a scartare o rifiutare tutto quello che può portare effetti non positivi al proprio organismo, alla propria salute.

Il giorno 14 maggio tutte le classi seconde della SMS “Bacci” di Castelfiorentino si sono ritrovate all'Enriques, accolte in Auditorium dalla nostra Dirigente Patrizia Paperetti che, alla presenza degli insegnanti dei tre Istituti e dei Dirigenti ASL, ha voluto sottolineare l'importanza e la grande valenza del progetto che quest'anno è stato sviluppato secondo la modalità “peer to peer”: gli studenti più grandi infatti si sono messi alla prova e per un giorno sono diventati gli insegnanti dei più piccoli.

La giornata si è sviluppata sempre secondo il sistema del circuit-training (già sperimentata nelle due date precedenti) e come in una seduta di allenamento i più giovani sono stati suddivisi in quattro postazioni dove hanno trovato situazioni ed esperienze diverse da provare.

I gruppi che sono rimasti inizialmente in Auditorium hanno trovato alcuni studenti della 4°c sala e 4°b cucina, insieme ai due insegnanti di alimentazione, prof. Mirabella e Ponzo. I primi sono “saliti in cattedra” e attraverso la realizzazione di una lezione in Power Point hanno spiegato con sicurezza e proprietà di linguaggio, tutte le proprietà degli alimenti mentre i futuri chef hanno realizzato con molta fantasia e capacità una piramide alimentare tridimensionale per far esercitare ed “allenare” i più piccoli a capire quale posto e in quale ordine dovevano sistemare gli elementi nutritivi. Inoltre hanno creato un quiz interattivo su una piattaforma on line, con domande inerenti la lezione in precedenza spiegata dai compagni, di fronte ai quali gli studenti delle medie hanno gareggiato con passione come in un vero quiz televisivo.

Un altro gruppo, invece, è stato accompagnato dai ragazzi dell'agrario e dal loro insegnante prof. Marino verso la nostra nuova azienda agricola ancora in fase di realizzazione: è stato presentato il vigneto sperimentale, il frutteto, l'orto, la serra, ma soprattutto la nuovissima stazione metereologica che, come hanno spiegato gli studenti dovrà servire a tutti gli agricoltori della zona come punto di riferimento per impostare la lotta fitosanitaria per le proprie colture.

Gli allievi del corso di enogastronomia proprio in preparazione a questi incontri si erano preparati ed avevano approfondito insieme al prof. Zeni come utilizzare in cucina le diverse tipologie di farine e di cereali. Soprattutto dovevano essere apprese le proprietà e le caratteristiche delle prime (forza, resistenza ed elasticità) così da ottenere una corretta lievitazione e successiva panificazione e/o produzione di dolci. Riguardo ai cereali invece, essendo elementi imprescindibili della dieta mediterranea, si doveva capire come usarli, sia cotti che crudi, inseriti in un contesto di menu equilibrato. Perciò mentre negli incontri precedenti i più piccoli si erano cimentati nella professione di “fornai”, nell'ultimo incontro sono stati informati dai futuri chef sulle peculiarità dei cereali e su come si possono impiegare in cucina, per poi passare alla preparazione di due piatti: crema di patate servita con farro cotto al vapore ed insaporito con erbe mediterranee ed olio evo e un assaggio di riso rosso (ottima fonte di antiossidanti naturali, ricco di fibre, proteine vegetali e sali minerali), servito con frutta fresca di stagione come dessert.

L'assaggio non è mancato nemmeno nella “stazione” di sala-bar, dove, i nostri studenti e il prof. Gaglianone, come le volte precedenti, hanno dimostrato come sia possibile preparare cocktails a base di frutta e verdura senza ricorrere all'uso di alcool.

Al termine del “giro” tutte le sei classi delle scuole medie accompagnate e supportate dai propri insegnanti, sono tornati in Auditorium per il quiz finale e qui tutti si sono sfidati con grinta e passione per arrivare primi.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle tre classi che hanno ottenuto i risultati migliori, ricevendo, come nelle occasioni sportive più importanti, una coppa da portare nella propria classe per ricordare l'esperienza fatta con “gli amici più grandi”. Tutto l'evento è stato documentato da tre nostri studenti della 5° B dell'Istituto Grafico, Alessandro Rocco, Fabio Piganti e Gabriele Cardini, che come abili reporters hanno scattato foto e montato un filmato che rimarrà quale “testimonianza ufficiale” della giornata.

Da parte degli insegnanti dell'Enriques, la speranza di poter continuare questo progetto, di poter coinvolgere all'interno di esso “attori” sempre più consapevoli ed attenti verso problematiche importanti e fondamentali per la vita di ognuno di noi.

Fonte: Istituto 'Enriques' di Castelfiorentino - Ufficio stampa

