All'esame della patente con l'auricolare incastrato nell'orecchio, 44enne in ospedale

Un indiano di 44 anni è stato condotto d’urgenza dalla Polizia Stradale di Firenze presso l’ospedale di Careggi poiché voleva superare i quiz per la patente e, a tal fine, si era infilato un auricolare nell’orecchio per ricevere le risposte esatte, ma al termine della prova l’apparecchio gli è rimasto incastrato dentro.

E’ accaduto ieri, nei locali della Motorizzazione Civile fiorentina, ove lui si era presentato convinto che l’avrebbe fatta franca. Lo straniero aveva pianificato tutto nei dettagli, tant’è che si era munito di auricolare, cellulari e trasmittente, al fine di poter leggere le domande e ricevere le risposte esatte da un complice.

Ma gli è andata male ed è stato sgamato dagli esaminatori, tant’è che poi la squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polstrada della Toscana lo ha dovuto trasportare di corsa in ospedale, poiché l’auricolare non ne voleva sapere di uscire dall’orecchio. Al pronto soccorso non è stato facile togliere l’apparecchio dal padiglione auricolare, ma alla fine i sanitari ci sono riusciti.

Una volta dimesso, lo straniero è stato portato ai caserma, dove gli investigatori lo hanno denunciato per truffa, sequestrandogli telefoni, auricolare e trasmittente. All’esame lui è stato bocciato e il suo complice ha le ore contate.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

