Angela Bagni sindaco di Lastra a Signa, la proclamazione ufficiale

Nella tarda serata di ieri si è tenuta la proclamazione ufficiale per Angela Bagni, riconfermata sindaco di Lastra a Signa con il 62,02% (6.304 voti) appoggiata da Partito Democratico, Sinistra per Lastra e Lastra Civica. Gli altri candidati sindaco hanno ottenuto: il 29,32% Paolo Giovannini (sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) e l’8,66% Pietro Milanesi del Partito Socialista.

Lo scorso 26 maggio sono andati alle urne 10.558 elettori su 15.470 aventi diritto per una percentuale dei votanti che si attesta al 68,44%.

“Il risultato elettorale ci ha dato una grande emozione e una grande soddisfazione – ha spiegato il sindaco Angela Bagni-. Il 62% sta a significare che molti cittadini hanno apprezzato quello che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni e anche quello che abbiamo proposto come coalizione per il futuro. Siamo stati una grande squadra. Adesso serve ricominciare da qui da questo affetto e da questa partecipazione e portare avanti quei progetti che abbiamo iniziato e non siamo riusciti a concludere nel corso dei 5 anni, oltre alle tante proposte e interventi per il futuro che abbiamo presentato anche in campagna elettorale. Sto già lavorando – ha concluso- per la composizione della giunta che sarà presentata nei prossimi giorni”.

Grazie alle percentuali ottenute il Partito Democratico (48,18%) in consiglio comunale si presenterà con otto consiglieri ovvero: Francesca Tozzi, Marco Capaccioli, Duccio Zingoni, Sandra Mugnaini, Giacomo Cafaggi, Cristiana Cambi, Luciano Pucci e Leandro Becagli. Della lista Lastra Civica (7,04%) entrerà Nicola Montemurro, della lista Sinistra per Lastra (6,73%) entrerà Matteo Gorini.

Passando alle opposizioni, della Lega (20,08%) passeranno tre consiglieri: Luciano Giusti, Carla Porrari, Enrico Meriggi. Per Forza Italia (5,91%) entreranno in consiglio comunale Paolo Giovannini (candidato sindaco della coalizione) e Ilaria Brandi. Fratelli d’Italia (3,47%) non ha raggiunto la percentuale utile per ottenere un consigliere nell’assemblea cittadina. Per quanto riguarda il Partito Socialista, che si è presentato da solo alle elezioni ottenendo l’ 8,59%, entrerà in consiglio comunale il candidato sindaco Pietro Milanesi.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

