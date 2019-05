Asili di Fucecchio, nuovo progetto di educazione alimentare

Frutta e verdura che passione! Sono in svolgimento in questi giorni i programmi di educazione alimentare “Fruttolandia e Verdurandia” e “Le Magie del Cuoco”, promossi dal Comune di Fucecchio e da Elior Ristorazione. Questo speciale percorso didattico ha coinvolto circa 150 bambini delle Scuole d’Infanzia Il Girotondo, Il Paese dei Balocchi, Il Pesciolino Arcobaleno, Il Grillo Parlante e C’era una volta.

Il primo progetto “Fruttolandia e Verdurandia” nasce con il presupposto di avvicinare anche i più piccini ai vegetali, cibi spesso non graditi anche se indispensabili per le corrette e adeguate abitudini alimentare. Per questa attività è stato allestito un paniere contenente frutta fresca e disidratata, verdura fresca e legumi secchi, che sono stati presentati ai bambini specificandone proprietà nutrizionali e benefici. I bambini sono stati poi incoraggiati a conoscere personalmente ortaggi e frutta con spiegazioni, assaggi e disegni decorati utilizzando i legumi e la frutta disidratata. I piccoli alunni si sono dimostrati partecipativi e interessati e, per alcuni, è stata un’occasione per scoprire un cibo nuovo: le lenticchie. Le insegnati si sono dimostrate un supporto indispensabile per la riuscita dell’iniziativa, invitando i bambini a completare il lavoro e, quando possibile, ad assaggiare i prodotti.

L’iniziativa “Le Magie del Cuoco” ha portato gli alunni alla scoperta del centro cottura di Fucecchio, dove sono stati accolti dallo staff e accompagnati in un percorso da un cuoco magico,che di volta in volta cambiava travestimento. I diversi personaggi interpretati (Cappuccetto Rosso, un clown e chef di nazionalità diverse) hanno catturato l’attenzione dei bambini che hanno così imparato la provenienza dei loro piatti, il funzionamento delle cucine e i ruoli del personale. In seguito gli alunni hanno partecipato ad un divertentissimo laboratorio che ha fatto loro scoprire la magia del lievito, che unito e lavorato con farina, acqua, sale, pomodoro e mozzarella forma la pizza. Il percorso si è concluso con un gustoso assaggio della pizza, decretato da tutti piatto preferito.

“Imparare sin da piccoli a mangiare ogni giorno in modo corretto ed equilibrato è utile per mantenere il proprio benessere e prevenire disturbi in età adulta”, ha commentato il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli. “Questi progetti ci permettono di coinvolgere in modo piacevole e interattivo i ragazzi e far loro scoprire la varietà degli alimenti e quali sono i cibi da inserire nella dieta per sentirsi bene e per mantenere a lungo un buon stato di salute.”

L’iniziativa rientra nel progetto multidisciplinare per le scuole di Elior che, con il supporto del Comune, promuove nelle scuole tantissimi progetti di educazione alimentare. Nel mese di maggio oltre 1.200 studenti hanno aderito alla Settimana Nazionale della Celiachia, la speciale iniziativa promossa dall’AIC per sensibilizzare sull’intolleranza al glutine. Le attività sono realizzate con la collaborazione del Referente Elior Michela Endrizzi, del Coordinatore del servizio Cinzia Pontanari, della dietista Gaia Volpi e guidate da Claudia Saroni, Responsabile dell’educazione alimentare del Gruppo Elior.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio