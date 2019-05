Ballottaggio San Miniato, Bertini (Pd): "Non è vittoria né sconfitta ma punto di partenza"

"Ballottaggio è una parola alla quale il PD di San Miniato non era mai stato associato, ma questo è il risultato della prima tornata elettorale appena conclusasi domenica 26 maggio.

Il nostro candidato Simone Giglioli si è avvicinato di molto alla vittoria, fermandosi però al 45.86%, con la lista del Partito Democratico a quota 37.81%.

Il risultato non è né una vittoria né una sconfitta, ma un punto di partenza per una nuova campagna elettorale che ci deve vedere protagonisti delle prossime due settimane.

Vogliamo ripartire dalle 7006 preferenze espresse da elettrici ed elettori per Simone Giglioli, ringraziandoli per la fiducia ed il supporto, ed invitandoli a votare nuovamente il nostro candidato domenica 9 giugno in occasione del ballottaggio.

Vogliamo proseguire nella campagna elettorale rivendicando con ancora più forza i nostri valori fondanti, che mirano a rafforzare la coesione della nostra comunità e lo sviluppo del territorio. Elettori ed elettrici si troveranno di fronte alla scelta di affidare il proprio futuro ad una coalizione di centro sinistra, portavoce di valori e tradizioni, o ad una di destra becera che professa solamente odio e rancore.

Non ci siamo fermati e non ci fermeremo a slogan propagandistici, non ci saranno tentazioni di accordi o apparentamenti con altre coalizioni. Continueremo a confrontarci con tutte le persone, una ad una, casa per casa, intensificheremo i rapporti con le associazioni e le realtà economiche del nostro territorio, per ribadire l’importanza e la coerenza del nostro programma, fiduciosi di trasmettere la qualità della nostra proposta per una San Miniato del futuro.

Il nostro programma mira a una visione di un tessuto sociale fortemente coeso, all’erogazione di servizi scolastici e assistenziali d’eccellenza, ad una pianificazione dello sviluppo del territorio consapevole e rispettosa dei valori ambientali.

A questo si affianca il tema della conservazione di tutti i nostri patrimoni che passa molto spesso da piccoli ma molteplici interventi di manutenzione, in particolar modo nel settore stradale. In questa campagna abbiamo voluto dare particolare risalto al tema del lavoro, tutte i temi sviluppati per il nostro programma sono finalizzati alla creazione di sistema infrastrutturale e sociale in grado di consolidare e sviluppare la filiera produttiva, in modo da creare un numero sempre maggiore di posti di lavoro. Questo è il Partito Democratico di San Miniato, con queste idee e questi valori invitiamo tutti a votare Simone Giglioli. "

Gianluca Bertini, segretario Pd San Miniato

