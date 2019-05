Danneggia auto parcheggiate e abbandona la sua, indagini per trovare il colpevole

Prima ha urtato alcuni veicoli in sosta, poi si è dato alla fuga abbandonato l’auto danneggiata. È accaduto stanotte in via Masaccio a Firenze. Intorno alle 2, secondo la ricostruzione della Polizia Municipale, un’auto proveniente da viale Mazzini e diretta in via Masaccio ha perso in controllo andando a urtare violentemente una vettura e uno scooter parcheggiati. Il conducente si è dato alla fuga abbandonando l’auto danneggiata nel tentativo di non essere individuato. La pattuglia dell’Autoreparto, intervenuta sul posto per i rilievi, ha trovato il veicolo “colpevole”: si tratta di un’auto di grossa cilindrata, gravemente danneggiata e risultata in regola sia con la copertura assicurativa che con la revisione statale. La vettura è stata portata in depositeria e gli agenti stanno indagando per individuare il conducente in modo che i proprietari dei veicoli danneggiati possano chiedere il risarcimento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

