Delegazione tedesca in Prefettura, scambio su videosorveglianza e tutela privacy

Il prefetto Laura Lega ha ricevuto oggi a Palazzo Medici Riccardi una delegazione parlamentare del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, che in questi giorni è in Italia per un viaggio informativo e di scambio.

La delegazione, guidata dall’onorevole Werner Pfeil, presidente della commissione parlamentare giuridica dello stesso Land, era composta da undici deputati ed era accompagnata dal console generale aggiunto della Repubblica Federale di Germania a Milano, Peter von Wesendonk.

All’incontro erano presenti anche i vertici provinciali delle forze dell’ordine: il questore Armando Nanei, il comandante dei Carabinieri Giuseppe De Liso, il comandante della Guardia di Finanza in sede vacante Carlo Levanti e la polizia municipale di Firenze.

La delegazione tedesca ha voluto approfondire le diverse tematiche che riguardano la videosorveglianza in ambito urbano e i conseguenti aspetti relativi alla tutela della privacy. I sistemi di telecamere costituiscono, infatti, una efficace strategia di controllo del territorio e di deterrenza dei fenomeni criminosi e vandalici. Da questo punto di vista, Firenze, che si è dotata di un valido apparato di “occhi elettronici”, rappresenta un modello interessante da studiare. Al tavolo, pertanto, è stata fatta un’ampia riflessione sull’esperienza del capoluogo toscano e sulle buone prassi seguite in ambito locale per implementare e integrare i vari dispositivi tecnologici operanti. Ampia attenzione è stata dedicata anche ai numerosi interventi del nostro Garante della Privacy che nel tempo ha fornito una serie di indicazioni per proteggere i dati personali dei cittadini e per utilizzare le immagini raccolte in luoghi aperti al pubblico sottoposti a videosorveglianza.

