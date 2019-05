Elezioni Castelfiorentino, la Lega: "Risultato storico. Adesso faremo opposizione"

Abbiamo atteso l’ufficialità dei ruoli assegnataci per il prossimo mandato elettorale prima di rilasciare dichiarazioni.

Con il suo 21,60% a Castelfiorentino La Lega segna un risultato storico con tre Consiglieri incrinando per la prima volta quei consensi che sono stati addirittura massicci per le elezioni europee. Ci accingiamo ad entrare in Consiglio con la ferma determinazione di non fare sconti a nessuno con una rete di rappresentanza in tutti i Comuni in contesti politici storicamente radicalizzati da oltre 70 anni.

La nostra sarà sicuramente una opposizione e non una collaborazione a un sistema che è rimasto tale solo in mano a una “prestigiosa” area della Toscana. Sarà un’opposizione intransigente e non sottoscriveremo nessuna pagliacciata come la raccolta firme per la “legalità” promossa dal PD o dai loro discendenti. Apriremo tutti “cassetti” che ci sarà permesso istituzionalmente per fare della trasparenza un diritto.

Anche solo a titolo di curiosità, perché sono molto curiosa, le interrogazioni non mancheranno e la prima che faremo sarà sulle telecamere di Castelfiorentino su cui abbiamo investito risorse pubbliche qualche anno fa ma che sembra non funzionino, pertanto da qui al primo consiglio comunale c’è tutto il tempo di rimetterle in funzione perché verificheremo.

Si apre in ogni caso una breccia e una presenza istituzionale Lega che si è confermata in tutti i Comuni della Valdelsa e che farà rete per rappresentare in modo omogeneo e forte quella politica di Salvini - Premier che a livello Nazionale è identitaria dei bisogni e dei valori degli italiani e che ha sconfitto quel pregiudizio di razzismo ideologico che ancora in alcuni luoghi ristagna.

Petrazzi la frazione dove siamo stati più votati e il seggio dove abbiamo ottenuto più voti il N. 9.

Grazie ancora a tutti e in particolare a coloro che hanno associato il voto delle europee a quello delle amministrative perchè hanno dato a questo paese la voce per poter essere rappresentativi nelle sedi istituzionali.

Buon lavoro a tutti nell’interesse del paese.

" Il risultato di Castelfiorentino è una pietra miliare nella Liberazione di questo comune, per la prima volta pur non avendo rappresentanti in consiglio nella tornata precedente, la Lega è riuscita a radicare una classe dirigente che sarà il punto di riferimento per gettare le basi del cambiamento e fare un'opposizione nell'interesse dei cittadini". Conclude il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

Susi Giglioli

Paolo Cambi

Stefano Paesano

Lega Castelfiorentino

