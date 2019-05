Elezioni, Scipioni: "Anche in provincia di Firenze, Lega è partito trainante"

Chiunque voglia leggere con onestà intellettuale le analisi delle ultime elezioni amministrative soprattutto in provincia di Firenze, non può fare a meno di rilevare che gli unici tre candidati Sindaco che sono arrivati al ballottaggio sono candidati leghisti ed un civico caldeggiato dalla Lega. Anche laddove non abbiano trovato l'appoggio pieno della coalizione. Dunque, in qualità di Segretario provinciale, non posso che esprimere soddisfazione per le scelte fatte e non posso che ringraziare la determinazione del nostro commissario toscano Susanna Ceccardi nell'appoggiare i candidati voluti dalla Lega sul territorio. La Lega guadagna consensi rispetto alle elezioni politiche con uno straordinario successo in termini di voto europeo rafforzato dall'amplissimo numero di preferenze ottenuto dalla Ceccardi che si è piazzata seconda dietro solo a Matteo Salvini, dimostrando un consenso che va ben oltre il radicamento locale e riuscendo a fare breccia nell'elettorato anche di regioni più popolose, chiaro indicatore del forte apprezzamento per il lavoro che fa la Lega in Toscana. Il nostro movimento aveva ottenuto alla scorsa tornata elettorale un solo consigliere comunale in tutta la provincia, Dunque era praticamente assente da tutti i contesti territoriali nei quali, ora, ha saputo imporre la propria presenza come forza trainante del Centro-destra. Il risultato complessivo delle recenti amministrative è anche chiaramente evidenziato dal fatto che in taluni comuni contendibili i candidati di altri partiti non abbiano fatto altrettanto bene. Noi siamo assolutamente determinati a portare avanti il cambiamento, vincendo nelle realtà per le quali andiamo al ballottaggio, nel rispetto degli alleati; ma siamo altrettanto determinati a richiedere il rispetto per il grande successo e per la figura del commissario toscano Susanna Ceccardi, protagonista di primo piano della nuova classe dirigente che Salvini sta lanciando sia in Italia che in Europa, alla quale, dunque, non si può imputare alcuna responsabilità se non quella di aver segnato sull'orologio della storia la fine dell'egemonia del Partito Democratico in Toscana che si completerà con il compimento del nostro progetto più grande, ovvero Toscana 2020".

Alessandro Scipioni - Segretario Provinciale Lega

Tutte le notizie di Firenze