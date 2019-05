Falorni conferma l'80% della giunta comunale all'indomani delle elezioni

"Mi sono ritrovato con la vecchia giunta, non ero certo di poterli confermare tutti. Mi hanno dato tutti conferma tranne Gianluca D'Alessio. Lo ringraziamo per il lavoro meraviglioso che abbiamo fatto".

Con queste parole il rieletto sindaco Alessio Falorni conferma che Castelfiorentino avrà pressoché la medesima giunta per la consiliatura 2019-2024. L'annuncio è giunto, come spesso è solito fare, via Facebook, tramite una diretta in cui Falorni tira le fila della campagna elettorale conclusasi con la sua rielezione al 69,47%.

Maggioranza e opposizione sono stati passati ai raggi X da Falorni e dopo l'annuncio dagli uffici comunali della composizione del prossimo Consiglio è stata la volta di presentare la giunta.

Al momento sono confermati: Claudia Centi, vice sindaco e assessore alla cultura, Francesca Giannì, assessore alla scuola, Alessandro Tafi alle politiche sociali, Simone Bruchi allo sport. Non è esclusa la riassegnazione di deleghe, ma l'impianto dovrebbe rimanere principalmente questo. Manca solo la pesante delega del commercio che non sarà affidata a Gianluca D'Alessio. L'annuncio, si pensa, dovrebbe arrivare a giorni.