Festival del Viaggio, si apre il 30 maggio l'edizione numero 14

Si apre domani, giovedì 30 maggio (fino al prossimo 2 giugno), la quattordicesima edizione fiorentina del Festival del Viaggio, il primo festival italiano per chi ama viaggiare. La prima tappa, domani, al Museo Piaggio di Pontedera (PI), con LEONARDOpuntozero, al quale prenderà parte anche il direttore di Toscana Promozione Turistica. Verranno presentati mini-video dedicati ad alcuni luoghi della Toscana meno conosciuta, attraversata durante il viaggio sulle orme di Leonardo Da Vinci compiuto con lo scooter MP3 500 hpe Business.

L'assessore regionale al turismo saluta con soddisfazione il progetto su Leonardo Da Vinci, organizzato dalla Società Italiana dei Viaggiatori in collaborazione con Piaggio, Arca Camper e Toscana Promozione Turistica. Per fare promozione turistica, ha sottolineato l'assessore, in una regione importante come la Toscana, serve sobrietà e anche molto sforzo creativo, quello che ogni anno il festival mette a disposizione di ospiti, turisti e operatori culturali e turistici toscani. Gli fa eco il direttore del festival, affermando che il primo festival italiano per chi ama viaggiare affina ancora le sue proposte per entrare davvero dentro il mondo dei viaggi.

Tra gli eventi di punta di questa edizione la Wiki Loves Monuments, realizzata in collaborazione con Wikimedia Italia e ANCI Toscana, con la presentazione di metodi e casi di studio per promuovere il patrimonio storico artistico toscano attraverso Wikipedia e Wikidata. Oltre al 500° di Leonardo Da Vinci ci sarà anche un altro importante anniversario, quello del trentennale della caduta del muro di Berlino, organizzato con il contributo di Deutsches Institut.

Il programma completo e tutte le informazioni sul sito del Festival.

Questa edizione 2019 del Festival del Viaggio è organizzata dalla Società Italiana dei Viaggiatori, col patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e col sostegno di Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con ANCI Toscana, Spazio Alfieri, Institut Francais, Deutsches Institut, Accademia delle Arti del Disegno, Università di Firenze Dipartimento Forlilpsi, Caffè letterario Le Murate, Fondazione Studio Marangoni, La Nottola di Minerva, Libreria On the Road.

Fonte: Regione Toscana

