'Un fiume per amico', gli alunni della Pascoli a Firenze per il progetto sull'Arno

Grande successo per gli alunni delle classi 4 A e 4 B della Scuola primaria Giovanni Pascoli di Fucecchio che giovedì 16 maggio si sono recati a Firenze sulla spiaggia dell'Arno, per concludere il progetto 'L' Arno, un fiume per amico', facente parte del percorso 'Le chiavi della città', realizzato dal Comune di Firenze. Attività ludiche all'aria aperta sugli ecosistemi e sulla flora e la fauna del fiume sono state realizzate dai ragazzi alla presenza delle insegnanti Giovanna Rossi , Ambra Martini, Roberta Bologni e Francesca Larobina. Una meravigliosa giornata soleggiata e un fresco venticello hanno fatto da cornice a questa bella esperienza.

