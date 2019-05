Fotogrammi stupefacenti, la storia di Samaden della rivincita dalla droga

Giovedì 30 maggio alle ore 17 in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti a Pisa verrà presentato il libro "Fotogrammi stupefacenti. Storia di una rivincita", di Federico Samaden.

Il libro racconta la storia autobiografica di Samaden, la storia di una rivincita, come indica il sottotitolo: dopo dodici anni vissuti da tossicodipendente, l’autore, grazie ad un incontro con Vincenzo Muccioli, ha scoperto una nuova vita nella comunità di San Patrignano e da lì è partita la sua rivincita personale. È stato per 20 anni il responsabile della comunità di San Patrignano a Trento e oggi dirige l’Istituto alberghiero di Rovereto e Levico Terme.

La sua storia vuole essere una testimonianza a quelle "vite in crescita" che potranno riconoscersi nei sentimenti, nelle esperienze, nei dubbi, nelle speranze e nei timori di quel giovane ragazzo. Accanto a loro, l'autore si rivolge al mondo degli adulti e in particolare ai genitori e agli educatori, "affinché vigilino sui giovani e li aiutino a maturare un'identità solida, bilanciata, in grado di resistere alle pressioni mortifere che oggi permeano la società".

Alla presentazione del libro, organizzata dall’ associazione gruppo Il ponte Pisa referente di San Patrignano, dal Comitato Famiglia Scuola Educazione Pisa e dall’Osservatorio Politiche della Famiglia, parteciperà l’autore e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Gianna Gambaccini.