A Fucecchio il primo evento di Plogging: partenza e ritrovo dall'Auditorium La Tinaia

Il centro giovani Sottosopra del Comune di Fucecchio invita tutti a partecipare al primo evento di Plogging sabato 1 Giugno dalle ore 15.30 con partenza e ritrovo dall'Auditorium La Tinaia lungo un percorso che si snoderà lungo parchi, giardini, strade pedonali e marciapiedi.

Il Plogging è una parola, nata dalla combinazione della parola svedese “polka upp” e dall’inglese “jogging” che significa correre raccogliendo i rifiuti che si incontrano lungo il percorso.

Il Plogging è la nuova pratica del benessere fisico declinato in modalità ecologica che è nato in Svezia dove il rispetto dell’ambiente ha radici profonde. In Italia è arrivato da un po’ di tempo ed è considerato un fenomeno di tendenza, molto apprezzato dagli appassionati del fitness all’aria aperta e che non richiede attrezzature particolari se non un sacchetto leggero da riempire, mentre si corre, con cartacce, lattine e altro.

Sarà una gara che pur non avendo carattere agonistico, ma esclusivamente ecologico e di partecipazione cittadina attiva e volontaria, ci unisce tutti nel desiderio di rendere la città più bella e decorosa.

Sabato tutti gli iscritti al Plogging riceveranno guanti e sacchetti per raccogliere i rifiuti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: bambini, adulti, amici a quattro zampe.

L'evento segue la serie di iniziative LE MANI SULLA CITTA' che ha visto i ragazzi del Sottosopra con l'Associazione Io Amo Fucecchio pulire e ritenteggiare i giardini Bombicci oltre a renderli più vivi con tornei di calcetto e beach volley al fine di accrescere una cultura solidaristica e di cittadinanza attiva e sostenere la legittima espressione artistica sotto forma di Street Art incoraggiando artisti di talento a promuovere la propria arte in luoghi pubblici e privati, previa autorizzazione.

Per informazioni contattare l'Informagiovani del comune di Fucecchio, Piazza La Vergine 21 allo 0571-23331.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fucecchio