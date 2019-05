Le Vie dei Medici 2019, l'evento principale a Cerreto Guidi

Ha preso il via in modo corale il Progetto Le Vie dei Medici, particolarmente significativo nel 2019, anno in cui ricorre il V Centenario della nascita di Cosimo I de’ Medici (1519-1579), Primo Granduca di Toscana. Un vasto programma abbraccia iniziative presentate da Comuni e Proloco toscane, associazioni, enti, scuole. Partecipa anche il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

L’obiettivo è estendere la rete degli itinerari culturali tra siti che conservano l’impronta della famiglia Medici su tutto il territorio regionale, con sviluppi a scala nazionale ed europea. L’evento centrale si svolgerà presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi (FI) il 6 luglio alle ore 9:30 e avrà come tema “Risultati e Sviluppi nazionali e internazionali del network mediceo”.

Partito da scambi tra scuole (2004), ha coinvolto sempre più istituzioni e associazioni, in particolare Italia Nostra Toscana, che ha condiviso il progetto, e Toscana Promozione Turistica - Progetto Editoriale "Le Vie Dei Medici 2017" pubblicato in italiano e inglese, cartaceo e online. All’edizione del 2019 aderiscono ANCI e UNIPLI Toscana, FEISCT Federazione Europea degli Itinerari Storici Culturali e Turistici.

Qui il calendario degli eventi.

PROGRAMMA 2019

Comune PESCIA (Pistoia) Collaborazione: ASSOCIAZIONE AMICI DI PESCIA 9 e 16 febbraio 2109, Da Cosimo il Vecchio a Lorenzo il Magnifico//da Lorenzo il Magnifico a Gian Gastone - CONFERENZE di Antonio Lo Conte, ore 16,15 Palazzo del Podestà Piazza del Palagio 7 Pescia Info: Giovanna Bellandi 0572/490057 g.bellandi@comune.pescia.pt.it ; Carla Papini carlapapini50@gmail.com

Comune MARCIANO DELLA CHIANA e FOIANO DELLA CHIANA (Arezzo) Collaborazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SCANNAGALLO dal 14 aprile al 2 giugno 2019, Cosimo I De’ Medici: dallo scontro all’incontro - MOSTRA Marciano della Chiana, Torre di Marciano, Sala Leonardo da Vinci, domenica e festivi dalle ore 16 alle 19; Foiano della Chiana, Chiesa Museo della Fraternita lunedì e sabato dalle ore 10 alle 12.30, giovedì su richiesta dalle ore 16 alle 18.30 Mostra di Biccherne (provenienti dall’ Archivio di Stato di Siena), abiti e armi per documentare gli episodi salienti delle scelte politiche e militari di Cosimo I De’ Medici legate agli eventi della Guerra di Siena (1552-

1559). Esposizione degli Statuti del XVI secolo dei Comuni di Marciano e Foiano della Chiana, di riproduzioni di armi e abiti dei Lanzichenecchi della guardia personale di Cosimo I e dell’abito di Eleonora di Toledo (da Agnolo Bronzino Ritratto di Eleonora di Toledo e Giovanni De’ Medici 1545, Uffizi). Info: Claudio Goti 0575/8408211 marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it; Andrea Vignini 0575/643240 avignini@comune.foiano.ar.it ; Coordinatore Evento Alessio Bandini Associazione Culturale Scannagallo scannagallo.eventi@gmail.com;

Italia Nostra SEZIONE SIENA Patrocinio: Comune di Poggibonsi, ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI, FONDAZIONE ROCCA DI STAGGIA 18 maggio 2019, Dall’architettura fortificata di “transizione” all’architettura alla “moderna” GIORNATA DI STUDI E VISITA GUIDATA AL PERIMETRO FORTIFICATO DI COLLE VAL D’ELSA ore 10.30-12.30 Conferenza presso Palazzo San Lorenzo, Via Gracco del Secco 113 Colle Val d’Elsa - ore 15-17 Visita al perimetro fortificato di Colle Val d’Elsa, Evento curato da Domenico Taddei e Laura Comi Info:Lucilla Tozzi lucilla.tozzi@libero.it; Domenico Taddei domenico.taddei@tin.it ; Laura Comi comilaura1@gmail.com

Italia Nostra SEZIONE MEDIO VALDARNO INFERIORE Collaborazione: FONDAZIONE MONTANELLI BASSI 7 giugno 2019, Il Ponte Mediceo di Cappiano, un esempio ‘doc’ di architettura medicea: MOSTRA E VISITE GUIDATE AL PONTE MEDICEO DI CAPPIANO ore 18.30 Inaugurazione Mostra documentaria presso la Fondazione Montanelli Bassi, Fucecchio FI con aperitivo Su richiesta, potranno essere programmate Visite guidate al Ponte di Cappiano nel mese di giugno Info: Giovanni Malvolti 328/1289087 giovanni.malvolti@gmail.com

Comune VICCHIO (Firenze) Collaborazione: COOPERATIVA EDA SERVIZI 8 giugno 2019, In vacanza con i Medici in Mugello VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ DI LABORATORIO PER FAMIGLIE NELLA TERRA DI ORIGINE DEI MEDICI ore 16 Visita Museo Beato Angelico, Piazza Don Milani 7 Vicchio - Attività di Laboratorio per famiglie con bambini 6- 12 anni con focus sui luoghi dell’infanzia di Cosimo I De’ Medici (pagamento ingresso al Museo, Laboratori gratuiti con prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca di Vicchio) Info: Bianca Zanieri 055/8439269 ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it; Benedetta Manoelli Cooperativa Eda Servizi benedetta.manoelli@edaservizi.com ; 055/8448251 biblioteca@comune.vicchio.fi.it

Comune VAGLIA (Firenze) Collaborazione: CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, PROLOCO VAGLIA MUGELLO 4 maggio 2019, Presentazione del Progetto/Programma LE VIE DEI MEDICI 2019 e Visita guidata al Parco Mediceo di Pratolino - CONFERENZA ore 10.30 al Parco Mediceo di Pratolino, Locali della Locanda, Pausa pranzo, Visita guidata al Parco Mediceo 9 giugno 2019, Un invito alla Corte dei Medici GIORNATA RINASCIMENTALE AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO ore 11-18 al Parco Mediceo di Pratolino Via Fiorentina 276 Pratolino, Vaglia Rievocazione della vita al tempo dei Medici con attività coinvolgenti i visitatori del Parco Info: Claudia Giusti 055/409537 c.giusti@comune.vaglia.firenze.it ; Marusca Bacciotti 055/4080721 marusca.bacciotti@cittametropolitana.fi.it; Costanza Villani 393/8685826 proloco.vaglia.mugello@gmail.com

Italia Nostra SEZIONE VAL DI CHIANA Patrocinio: Comune di Castiglion Fiorentino

9 giugno 2019, La Bonifica Medicea in Val di Chiana SEMINARIO E PASSEGGIATA ore 10 Seminario presso l’ Auditorium Le Santucce, Castiglion Fiorentino AR sulla Bonifica Medicea e l’arte del ‘500 a Castiglion Fiorentino, Relatore Pierpaolo Mangani, segue Passeggiata per ammirare come l’infame palude venne risanata dall’intervento mediceo grazie alle opere idrauliche di S. E. il Cav. Vittorio Fossombroni ore 16.30 Presentazione del libro della scrittrice americana Dianne Hales “La Passione (come l’Italia ha sedotto il mondo)”. Ad entrambi gli eventi sarà presente Mariarita Signorini Presidente Nazionale Italia Nostra Info: teresa.sannuti@istruzione.it ; criminologist.memungo@gmail.it ; sara.mannis@libero.it

Comune TORRITA DI SIENA (Siena) Collaborazione: SOCIETÀ BIBLIOGRAFICA TOSCANA 11 giugno 2019, Le leggi di Cosimo MOSTRA E CONVEGNO Palazzo del Pegaso FIRENZE – Presidenza Consiglio Regionale della Toscana ore 18 Inaugurazione Mostra di copie originali a stampa di bandi, decreti e leggi emanate da Cosimo I De’ Medici e Convegno illustrativo con interventi di storici del diritto Info: Maria Cristina Romani 0577/688222 cultura@comune.torrita.siena.it ; Paolo Tiezzi Maestri 338/6581170 bibliograficatoscana@libero.it

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PASCOLI di Portoferraio Isola d'Elba

(Dirigente Maria Grazia Battaglini)

con la SCUOLA ELBA DANZA e la partecipazione dell’Associazione Culturale Historiae,

Collaborazione: Comune di Portoferraio, Cosimo de’ Medici Srl, Collaborazione: ITALIA NOSTRA Sezione Arcipelago Toscano 12 giugno, Cosmopolis tra passato e presente MANIFESTAZIONE DIDATTICA ALL’INTERNO DELLE FORTIFICAZIONI MEDICEE DI COSMOPOLIS -PORTOFERRAIO due spettacoli ore 19.30 e ore 21 Info: Patrizia Balestri Coordinatrice del Progetto balestri.patrizia@email.it ; arcipelagotoscano@italianostra.org

Comune MONSUMMANO TERME (Pistoia) Collaborazione: FEDERCACCIATOSCANA Sez. Monsummano Terme 12 giugno 2019, Cosimo I e il Padule di Fucecchio – Navigazione, caccia e pesca CONFERENZA SULL’OPERA DI COSIMO I DE’ MEDICI NELLA RIDEFINIZIONE DEL LAGO PADULE DI FUCECCHIO ore 21.15 Sala W. Iozzelli Museo della Citta’ e del Territorio, Monsummano Terme Info: Biblioteca Comunale 0572/959500 ; biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

Comune SERAVEZZA (Lucca) Collaborazione: FONDAZIONE TERRE MEDICEE 12, 22, 29 giugno 2019, Alla Corte di Cosimo I De’ Medici VISITE GUIDATE AL PALAZZO MEDICEO DI SERAVEZZA ore 21,30 Visite guidate teatralizzate (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore 16 dello stesso giorno- l’attività può essere soggetta a variazione in relazione al numero di partecipanti- cell.349/1803349- 339/8806229) 10, 17, 24 giugno 2019, Un Palazzo di Giochi LABORATORI DIDATTICI AL PALAZZO MEDICEO DI SERAVEZZA ore 17.30-19.00 Laboratori didattici : 10 giugno “Buon compleanno Cosimo”; 17 giugno “Morte a Palazzo: chi ha ucciso il Cardinal Dal Pozzo” ; 24 giugno “Alla Corte di Cosimo I e Eleonora di Toledo” (costo 6 euro a bambino, prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del giorno prima - l’attività può essere soggetta a variazione in relazione al numero di partecipanti- cell.349/1803349- 339/8806229) Info: Debora Simonelli 0584/756046 segreteria@terremedicee.it

Comune SORANO (Grosseto) Collaborazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SOVANA APERTA 14 giugno 2019, Cosimo I De’ Medici e il recupero della città di Sovana CONFERENZA E VISITA GUIDATA ALLE EMERGENZE MEDICEE DI SOVANA ore 17 presso Palazzo del Pretorio di Sovana, Conferenza a cura di Angelo Biondi, con aperitivo di benvenuto e Visita guidata alle emergenze medicee di Sovana, in particolare alla Rocca Aldobrandesca recuperata da Cosimo I De’ Medici. Info: Lara Arcangeli 0564/633023 l.arcangeli@comune.sorano.gr.it ; www.comune.sorano.gr.it ; Ufficio Turistico Sovana 0564/614074

Comune FIVIZZANO (Massa Carrara) Omaggio a Cosimo I De’ Medici Granduca di Toscana per la costruzione delle mura difensive INAUGURAZIONE MONUMENTO E CONFERENZE SU COSIMO I DE’ MEDICI 6 aprile 2019, ore 18 Piazza V.Emanuele II (Medicea) Inaugurazione monumento in bronzo realizzato dal Maestro Alfredo Sasso 13 aprile con replica 15 giugno 2019, ore 18 Museo S. Giovanni degli Agostiniani Lectio Magistralis di Caterina Rapetti sul personaggio storico/politico Cosimo I De’ Medici, Granduca di Toscana Info: Paola Marini paola.marini@comune.fivizzano.ms.it; Francesco Leonardi 0585/942152 info@comune.fivizzano.ms.it

Comune POGGIO A CAIANO (Prato) 15 giugno 2019, Cosimo I e Eleonora di Toledo VISITA GUIDATA, CON NARRAZIONE ITINERANTE DELLA STORIA DI COSIMO I E DELLA MOGLIE ELEONORA DI TOLEDO, ALLA VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO ore 17.30 Info: Luigi Corsetti 055/ 8701281 l.corsetti@comune.poggio-a-caiano.po.it ; Giacomo Mari g.mari@comune.poggio-a- caiano.po.it

Comune CASTELFIORENTINO (Firenze) Collaborazione: PROLOCO CASTELFIORENTINO 22 giugno 2019, I Pucci, i Medici ed il Castello di Oliveto. Costruzione del paesaggio fra mezzadria, architetture e potere immateriale nella media Valdelsa TOUR FRA LE COLLINE DELLA MEDIA VALDELSA ore 15 Castello di Oliveto, Tresanti, S. Martino a Maiano, Petrazzi (Comuni di Castelfiorentino, Montespertoli, Certaldo) Info: Alessandro Spinelli 0571/686307 a.spinelli@comune.castelfiorentino.fi.it ; Sabrina Bartali prolocodicastelfiorentino@gmail.com

Italia Nostra SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO –Portoferraio, Isola d’Elba Patrocinio: Comune di Portoferraio - Collaborazione: Rivista Culturale Lo Scoglio, Volontari locali: Marcello Mellini, Paolo Cortini, Paolo Benassi, Arturo Mancusi 29 giugno 2019, Dal Grigolo alla Villa dei Mulini - Percorsi inediti lungo i bastioni medicei di Cosmopolis-Portoferraio, città fondata da Cosimo I De’ Medici ESCURSIONE LUNGO I BASTIONI MEDICEI CON SPETTACOLARE PANORAMA SUL MARE ore 16,30 partenza dal Piazzale del Grigolo, spiaggia cittadina di Portoferraio e sede della Lega Navale Italiana, situata all’interno del Bastione della Linguella. Passando sotto il Forte Stella e il Faro lorenese si arriva davanti alla Residenza napoleonica dei Mulini (durata tra 60 e 90 minuti - sono necessarie scarpe idonee) Info: mellini@unisi.it ; arcipelagotoscano@italianostra.org

Comune CERRETO GUIDI (Firenze) Iniziativa condivisa dal CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA di ITALIA NOSTRA Presidente Cecilia Pacini, con ANCI e UNPLI Toscana, FEISCT Federazione Europea Itinerari Storici, Culturali, Turistici, Toscana Promozione Turistica- Progetto Editoriale LE VIE DEI MEDICI 2017- Patrocinio: Comune di Cerreto Guidi, Collaborazione: MuMeLoc Museo Memoria Locale e PROLOCO di Cerreto Guidi

30 marzo 2019, LE VIE DEI MEDICI 2019, V Centenario nascita Cosimo I De’ Medici PRESENTAZIONE DEL PROGETTO-PROGRAMMA LE VIE DEI MEDICI 2019, V Centenario nascita Cosimo I De’ Medici ore 16.30 Palazzina dei Cacciatori, Cerreto Guidi FI 6 luglio 2019, LE VIE DEI MEDICI Risultati e sviluppi nazionali e internazionali del network mediceo - VILLA MEDICEA di Cerreto Guidi FI ore 9.30 CONVEGNO E VISITA GUIDATA AI RITRATTI MEDICEI CONSERVATI NELLA VILLA MEDICEA DI CERRETO GUIDI Info: Patrizia Vezzosi Responsabile Progetto-Programma LE VIE DEI MEDICI vezzosi.beniculturali@gmail.com ; Valerio Bonfanti 0571/906225 v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it; www.mumeloc.it ; www.leviedeimedici.it (work in progress);

Comune AULLA (Massa Carrara) Collaborazione: PROLOCO CAPRIGLIOLA 6 luglio 2019, Caprigliola, Versi Murati - Caprigliola, il borgo della poesia, omaggio a Cosimo I De’ Medici GIORNATA DEDICATA A COSIMO I DE’ MEDICI ore 18 Conferenza in Piazza della Canonica, Concorso fotografico, di poesia, di narrativa, Degustazione di prodotti tipici, Mostre Info: Roberto Cipriani, Anastasia Biancardi anastasia.biancardi@gmail.com; Gabriele Gerini Proloco Caprigliola gabriele.gerini@gmail.com

Italia Nostra SEZIONE VERSILIA Collaborazione: ISTITUTO STORICO LUCCHESE, LICEO S.STAGI PIETRASANTA giugno-luglio2019, I Medici e la Versilia CONFERENZE E MOSTRE A PIETRASANTA E FORTE DEI MARMI Lodo 29/9/1513 di Papa Leone X e nascita della Versilia Medicea Info: Antonio Dalle Mura antoniodallemura@gmail.com; Marco Davini 335/6112305 marco.davini@gmail.com

Italia Nostra SEZIONE MAREMMA TOSCANA Collaborazione: FONDAZIONE NOI DEL GOLFO 21 luglio 2019, Il Casello Idraulico di Bonifica e della Cataratta ESCURSIONI e VISITE GUIDATE VISITE AL MAGMA Museo delle Arti in Ghisa della Maremma, PADULE DI SCARLINO, CASELLO DI CANNAVOTA E FIUME PECORA ore 10- ore 18 Recupero e riutilizzo del Casello Idraulico di Bonifica e della Cataratta, nel comune di Follonica al confine con quello di Scarlino, sugli argini del fiume Pecora. Visite al Fiume Pecora e al Padule guidate da Cristiano Manni, vicecomandante dei Carabinieri Forestali Info: Carlo Giannarelli carlogiannarelli@libero.it ; Monica Magagnini monica.magagnini@libero.it

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - Isola del Giglio in collaborazione con ITALIA NOSTRA SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO-Isola del Giglio Cosimo I De’ Medici, lo statista che cambiò il destino dell’Arcipelago Toscano: la sua eredità all’Isola del Giglio - VISITE GUIDATE A GIGLIO CASTELLO a cura di Marina Aldi, Guida Parco e Turistica (durata 120 minuti) 21 luglio 2019 ore 18,30 Piazza Gloriosa a Giglio Castello 18 agosto 2019 ore 18,30 Piazza Gloriosa a Giglio Castello Info: Marina Aldi marinaaldi@icloud.com ; arcipelagotoscano@italianostra.org ; info@parcoarcipelago.info

Comune MASSA MARITTIMA (Grosseto) Collaborazione: LA COMPAGNIA DEL CILINDRO, PROLOCO MASSA MARITTIMA 24 luglio 2019, I Medici e l’industria del ferro VISITE GUIDATE ALLE TESTIMONIANZE LASCIATE DAI MEDICI NELL’ANTICO CENTRO SIDERURGICO DI VALPIANA ore 17 Valpiana (frazione del Comune di Massa Marittima) Ferriera di Cima, Ferriera di Mezzo, Ferriera di Fondo

Info: Serena Nocciolini 0566/ 906284 s.nocciolini@massamarittima.comune.gr.it; Sandro Petri Compagnia del Cilindro, Francesca Cerboni 366/5330919 Proloco Massa Marittima

FONDAZIONE VILLA ROMANA DELLE GROTTE Portoferraio, Isola d'Elba Collaborazione: Italia Nostra SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO e SEZIONE di FIRENZE ARCHEOLOGIA DIFFUSA APS, CONSORZIO ELBA TASTE e COSIMO de MEDICI Srl. Patrocinio: Rotta dei Fenici Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa - 26 luglio 2019, L’evoluzione del paesaggio della Rada di Portoferraio attraverso i secoli, dai tempi dell’insediamento romano di Fabricia fino alla pianificazione e costruzione della città fortificata da parte di Cosimo I De’ Medici ore 18.30 CONFERENZA ALLA VILLA ROMANA DELLE GROTTE punto centrale e di osservazione per eccellenza prospiciente la Rada di Portoferraio. Relatori Anna Guarducci e Franco Cambi, Università di Siena. Segue aperitivo al tramonto con prodotti enogastronomici locali Info: arcipelagotoscano@italianostra.org ; villaromanalegrotte@gmail.com

PROLOCO DI MARCIANA MARINA, Isola d'Elba Patrocinio: Comune di Marciana Marina in collaborazione con ITALIA NOSTRA ARCIPELAGO TOSCANO, 28 luglio 2019, Elba terra piombinese e fiorentina: percorsi storico-culturali al tempo di Cosimo I - MOSTRA FOTOGRAFICA-DOCUMENTARIA E CONFERENZA di Gianfranco Vanagolli, Presidente Onorario Italia Nostra Arcipelago Toscano ore 21,30 Inaugurazione della Mostra presso la Biblioteca Comunale Via Pascoli 1 Marciana Marina. Segue Conferenza sul tema della Mostra, visitabile dal 28 luglio al 16 agosto 2019 (orario uffici) Info: Patrizia Lupi Proloco Marciana Marina 339/6974753 patlupi@gmail.com; arcipelagotoscano@italianostra.org;

Comune PITIGLIANO (Grosseto) Collaborazione: POLISPORTIVA S. ROCCO 22,23,24 agosto 2019, Cosimo I De’ Medici e gli Orsini di Pitigliano. Itinerario Mediceo nella Festa della Contea- Centro Storico di Pitigliano RIEVOCAZIONI, CONFERENZA, VISITE GUIDATE Nell’ambito della Festa della Contea (corteo storico, banchetti rinascimentali) saranno rievocati i difficili rapporti tra Cosimo I e il Conte di Pitigliano con la Conferenza di Angelo Biondi e le Visite guidate lungo l’Itinerario Mediceo a Pitigliano Info: Alexia Proietti 0564/616322 cultura@comune.pitigliano.gr.it; Luigi Bisconti Polisportiva S. Rocco 327/3747424

Comune VOLTERRA (Pisa) Collaborazione: PROLOCO VOLTERRA 21 settembre 2019, I Medici TRA FICTION E REALTA’ CONVEGNO CON ESPERTI CINEMATOGRAFICI E STORICI

Sala del Maggior Consiglio Piazza dei Priori 1 Info: Franco Frediani Proloco Volterra 328/1590793

Comune CAMAIORE (Lucca) Collaborazione: Liceo Statale G. Chini di Lido di Camaiore, Istituto Storico Lucchese, ANPI Camaiore settembre 2019, La dogana di Capezzano Pianore: un ponte tra il Granducato di Toscana e la Repubblica Lucchese - EVENTI SULLA STORICA LINEA DI CONFINE TRA GRANDUCATO DI TOSCANA E LA REPUBBLICA DI LUCCA Info: Paolo Benedetti 0584/986365, Laura Bocciardi 0584/ 986251 segreteria@comune.camaiore.lu.it; 0584/986334 cultura@comune.camaiore.lu.it

LEGA NAVALE PORTOFERRAIO – Portoferraio, Isola d’Elba

Collaborazione: ITALIA NOSTRA ARCIPELAGO TOSCANO, COMITATO CIRCOLI VELICI DELL’ISOLA D’ELBA, YACHT CLUB ISOLA D’ELBA Patrocinio: Rotta dei Fenici Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, settembre 2019, REGATA VELICA nella Rada di Portoferraio (Cosmopolis) e Conferenza sulla marineria al tempo di Cosimo I Portoferraio, Isola d’Elba REGATA VELICA DEDICATA ALLA POLITICA MARINARA DI COSIMO I, con la fondazione di Cosmopolis e dell’Ordine dei Cavalieri di S. Stefano, nella “Rada più sicura del Mediterraneo” Info: arcipelagotoscano@italianostra.org ; lorena.provenzali@gmail.com

Italia Nostra SEZIONE FIRENZE Collaborazione con il COMUNE DI CASTROCARO TERME - TERRA DEL SOLE settembre 2019, Viaggio lento nella Romagna Toscana alla scoperta della città di fondazione voluta da Cosimo I, Terra del Sole VIAGGIO Partenza da Firenze in treno e arrivo a Faenza; si prosegue con pulmino inviato dal Comune e Pro Loco di Castrocaro. Partecipa Mariarita Signorini Presidente Nazionale Italia Nostra Info: Leonardo Rombai Università di Firenze, Presidente Italia Nostra Firenze, leonardorombai@gmail.com

Comune PRATO Collaborazione: MUSEO DEL TESSUTO, MUSEO DI PALAZZO PRETORIO, MUSEI DIOCESANI, Italia Nostra PRATO 17 ottobre 2019, La produzione tessile e le fogge delle vesti alla corte di Cosimo I VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “DRAPPI D’ORO E DI SETA. TESSUTI PER LE CORTI ITALIANE DEL RINASCIMENTO” ore 10 Museo del Tessuto, Prato Info: Daniela Degl’Innocenti 0574/611503 d.deglinnocenti@museodeltessuto.it; Rita Iacopino 0574/1934996 r.iacopino@comune.prato.it; Claudio Cerretelli 0574/433494 claudiocerretelli@msn.com

Italia Nostra SEZIONE PISA settembre - ottobre 2019, Il contributo di Cosimo I De’ Medici per l’attività universitaria in città: il ripristino dello Studio Pisano e l’apertura del Collegio della Sapienza La politica marinara di Cosimo I De’ Medici CONFERENZE E VISITE GUIDATE ALLA PIAZZA DEI CAVALIERI A PISA a cura di Eva Karwancka Codini, Università di Pisa e Francesco Pozzi Info: italianostra.pisa@gmail.com

LE VIE DEI MEDICI nella ROMAGNA TOSCANA

PROLOCO TERRA DEL SOLE E ENTE PALIO DI SANTA REPARATA E DELLA ROMAGNA TOSCANA 31 maggio 2019, TORNEO in onore di Cosimo I De’ Medici 8 giugno 2019, MOSTRA La città del Sole tra Esoterismo e Città Ideale 1 settembre 2019, CERIMONIA di insediamento del Commissario Granducale dalla Romagna Fiorentina, in suo onore i Borghi Fiorentino e Romano si contenderanno il Palio di Santa Reparata * data da definire, CONVEGNO TERRA DEL SOLE-CITTÀ DEL SOLE – CITTÀ IDEALE-CITTÀ ESOTERICA Info: Paola Zambonelli paola.zambonelli@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it Info: Andrea Bandini, Presidente Ente Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana bandini andrea@libero.it

PROLOCO di CASTROCARO 9 giugno 2019, Il Bon Figliolo VISITA GUIDATA in abiti storici dedicata a Cosimo De' Medici, figlio di Giovanni delle Bande Nere e nipote di Caterina Sforza ore 10.00, ore 15.00 , ore 17.00, Conduce Elio Caruso

14 giugno 2019, Capitano delle Artiglierie Patrocinato dall’ Amministrazione Comunale Presentazione del libro "Le magnifiche dei Medici" a cura di Daniela Cavini 22 giugno 2019, Musiche Rinascimentali alla Corte di Cosimo I ore 21.00 29 giugno – 8 dicembre 2019, Maioliche fiorentine al tempo di Cosimo I ESPOSIZIONE di esemplari in maiolica del Cinquecento Sabato: ore 10-13; Domenica e festivi: ore 10-13, 15- 19. Nei mesi di giugno, luglio e agosto l'orario pomeridiano è posticipato di 1 ora 5 ottobre 2019, Il Giglio e il Granduca, la monetazione fiorentina fra Repubblica e Granducato ore 21.00 Viaggio alla scoperta di simbologie, risvolti politici e curiosità riguardanti Firenze dal 1252 al Regno di Cosimo I: tre secoli osservati dal punto di vista privilegiato della sua moneta. Relatore: Francesco Billi, divulgatore storico. dal 6 aprile al 9 dicembre 2019, COSIMO I DE' MEDICI E GLI INCREDIBILI ARSENALI MEDICEI DELLA ROCCA DI CASTROCARO. VISITE GUIDATE Prima domenica del mese, ore 10-13, 16-20. Info: Elio Caruso, Direttore del complesso museale della Rocca di Castrocaro info@proloco-castrocaro.it

