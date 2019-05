L’edizione 2019 delle Stelle del Piazzale sarà per e con la Onlus Slums Dunk

Quest’anno le Stelle del Piazzale vuole andare oltre lo sport e fare, attraverso lo sport, qualcosa di più.

Per questo l’associazione ha deciso di avviare una collaborazione con la onlus Slums Dunk insieme alla quale, e per la quale, darà vita ad una serie di iniziative durante tutte le cinque serate del toreo il cui ricavato andrà appunto alla onlus.

Slums Dunk, nata dall’impegno di due giocatori professionisti come Bruno Cerella e Tommaso Marino, attraverso la pallacanestro mira a migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono nella aree economicamente e socialmente degradate dell’Africa, con molti progetti già all’attivo e tanti ancora da realizzare.

L’associazione Stelle del Piazzale ci tiene a rivolgere un ringraziamento particolare a Niccolò Franceschini che, oltre ad essere uno dei maggiori rappresentanti di Slums Dunk, si è attivato insieme all’intero staff del torneo per dar vita a questa collaborazione che prevederà la presenza in loco della onlus, ma anche contest ed iniziative che coinvolgeranno giocatori e pubblico.