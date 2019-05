Maltrattamenti in famiglia a Montemurlo, in carcere un 26enne

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno trasferito in carcere un cittadino kosovaro 26enne ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari. Tutto è nato da un’indagine avviata a seguito di denuncia presentata dalla vittima di violenze. La moglie era stata sottomessaa livello psicologico e fisico con aggressioni verbali e fisiche, spesso alla presenza dei figli minori. Nell’ultimo litigio la donna era stata ferita e ha così trovato il coraggio di raccontare la sua storia ai militari della Tenenza di Montemurlo. Si sono occupate del caso due marescialle in sevizio a Montemurlo, specificamente preparate sugli episodi di violenza di genere, le quali le hanno fornito tutto il supporto necessario e facendole capire di potersi fidare di loro. La procura di Prato ha richiesto al Gip del Tribunale di Prato il provvedimento cautelare, emesso in tempi rapidissimi, e l’uomo è stato trasferito presso nel carcere di Prato.

