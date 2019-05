Mostra del Chianti, 13 aziende impegnate per valorizzare Montespertoli

Festeggiare è divino! Divino è stare insieme! Montespertoli si tinge di rosso, di bianco, di rosato e di bollicine: da giovedì 30 è di nuovo Festa del Vino. La festa di un territorio che ama brindare alla vita; la festa di un popolo che sa gustare il nettare della sua terra perché dentro un bicchiere di vino ci sono gesti semplici, c'è il lavoro, la cultura, l'amore per la nostra terra. Il vino è una festa alla vita!

La Mostra del Chianti di Montespertoli compie 62 anni e si conferma tra le prime e più importanti manifestazioni di inizio estate del territorio: un traguardo importante per un paese che fonda sul vino non solo la propria economia, ma anche la propria cultura, la propria identità.

Il territorio montespertolese conta infatti oltre 2.140 ettari di vigneti e una produzione di circa 60 milioni di bottiglie all'anno, che lo attestano come primo produttore di Chianti nel mondo. Agricoltura e cultura del vino che influiscono anche sulla bellezza delle colline toscane, dove le vigne si intervallano agli oliveti e alle altre colture tipiche della Toscana per offrire al mondo paesaggi splendidi e prodotti eccellenti.

Sono circa 50, tra aziende e associazioni, i soggetti coinvolti in totale tra spazi espositivi e varie iniziative per una festa che sia di tutti e per tutti, popolare e partecipata, all'insegna del buon vino, delle eccellenze gastronomiche del territorio, della musica e del divertimento. In questa 62esima edizione sono in programma eventi continuativi come la degustazione tematica, mercatini dell’artigianato e dell’hobbistica e molto altro per grandi e piccini.

Un Comune, tredici aziende, associazioni ed artisti per una grande festa! “La Mostra del Chianti per i montespertolesi e non solo è un appuntamento immancabile, un momento di festa che fa riscoprire il senso di comunità. Invito tutti i cittadini a riscoprire questa festa, a riappropriarsene e a viverla in tutte le sue manifestazioni: quest'anno ridotta nel tradizionale numero di giorni ma sempre piena di iniziative come il torneo delle contrade e la sfilata storica del Gruppo Novecento - commenta il neo Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini - La sfida che parte da quest'anno sarà quella di rimettersi a lavoro insieme alle nostre aziende agricole per progettare insieme il futuro della promozione del nostro vino e dello sviluppo di questa festa.”

Le aziende che partecipano alla Mostra del Chianti 2019 sono:

Azienda Agricola Ammirabile, Azienda Il Gufo, Tenuta Barbadoro, Valvirginio - Cantina Sociale Colli Fiorentini, Casa di Monte, Fattorie Parri, Fattoria La Leccia, Azienda Agricola La Ripa Verde, Podere Ghisone, Podere Gualandi, Tenuta Corbinaia, Tenuta Moriano, Azienda Agricola Valleprima.

Programma della 62^ Mostra del Chianti di Montespertoli 2019

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

> ore 19.30 • Piazza del Popolo

Inaugurazione

> ore 20.30 • Piazza del Popolo

Giacomo Toni - Cantautorato/PianoPunk: testi paradossali e monologhi improvvisati

> ore 21 • Giardino della Biblioteca “E. Balducci” - Rassegna scrittori a Km zero a cura dell’Associazione Bibliamus

> ore 21 • La Nuova Filarmonica Amedeo Bassi sfila per le vie del paese

> ore 21 • Piazzale Lotti - Finale di Pallavolo per 3° e 4° posto a cura delle Contrade

> ore 22 • Piazzale Lotti - Finale di Pallavolo per 1° e 2° posto a cura delle Contrade

> ore 22 • Spazio Gruppo 900 - Alessandro Giobbi in Taraballa, stornelli e canti popolari di tradizione toscana

VENERDÌ 31 MAGGIO

> ore 19.30 • Piazza del Popolo - spettacolo di intrattenimento per bambini con Filippo Brunetti

> ore 20 • Via Martini c/o PA Croce D’Oro - La Bisteccata organizzata dalle Associazioni Socio Sanitarie

> ore 20.30 • Piazza del Popolo - Alessandro Scala Groovology Trio una miscela di funk, soul e jazz anni 50/60

> ore 21 • Piazza del Popolo - Spaccalegna a cura delle Contrade

> ore 21,30 • Sala del Consiglio Comunale - Degustazione “Tutti pazzi per le bollicine!” a cura di Andrea Pizzolato

> ore 22.30 • Piazza Machiavelli - Cucoma Combo una serata con ritmi dall’Africa e dall’America Latina

SABATO 1 GIUGNO

> ore 8 - 13 • Piazza Machiavelli - Mercagas mercato di prodotti agricoli a filiera corta

> ore 9.30 - 12.30 • Auditorium Le Corti Biblioteca “E. Balducci” - Festa del Libro

> ore 11 • Auditorium Le Corti Biblioteca “E. Balducci” - Festa del Libro, GETTA UN SEME, Incontro con l’autore Dario Boldrini

> ore 15 - 19 • Apertura straordinaria Biblioteca “E. Balducci”

> ore 16 - 20 • Auditorium Le Corti Biblioteca “E. Balducci” - Festa del Libro

> dalle ore 16 • Piazza del Popolo - Spettacolo di intrattenimento per bambini con Filippo Brunetti e Chiaramenta

> ore 17 • Piazza del Popolo - Semifinali tiro alla fune a cura delle Contrade

> ore 18 • Sala del Consiglio Comunale - Degustazione"La Valpolicella. Storia e degustazione di un territorio unico.” a cura di Enrico Nolis

> ore 18 • Via Dante Alighieri - Le Botti a cura delle Contrade

> ore 19 • Piazza del Popolo - Laboratorio di dgustazione tematica

> ore 21 • Piazza del Popolo - Compagnia Danzeassud & Gli Scelleranti - Musiche e danze dal centro sud Italia

> ore 22.30 • Piazza Machiavelli - Joice and the Jammers feat Alessandro Scala e Daniele Santimone - Jazz, soul e r&b

DOMENICA 2 GIUGNO

> dalle ore 9 • Piazza del Popolo - Raduno e sfilata d’auto d’epoca “Bacco e Motori” a cura del Topolino Club

> ore 9.30 - 12.30 • Auditorium Le Corti Biblioteca “E. Balducci” - Festa del Libro

> ore 10.30 • Piazza del Popolo - Concerto della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi in occasione della Festa

della Repubblica

> ore 12 • Piazza del Popolo - Raduno e sfilata moto e vespe d’epoca organizzato da AVIS Castelfiorentino

> ore 16 - 20 • Auditorium Le Corti Biblioteca “E. Balducci” - Festa del Libro

> dalle ore 16 • Piazza del Popolo - Spettacolo di intrattenimento per bambini con Chiaramenta

> ore 17.30 • Sfilata rievocativa ispirata alla vita e alla tradizione contadina dei primi del ‘900 a cura del Gruppo ‘900

> ore 18 •Sala del Consiglio Comunale - Degustazione "Vino naturale, biologico e convenzionale. Una degustazione mirata.” - a cura di Enoteca Fiorentina - Con Alberto Bruni, Stefano Bruni, Andrea Pizzolato, Carlotta Salvini, Enrico Nicolis

> ore 19 • Piazza del Popolo - Asta benefica Etichette d’artista a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer

> ore 19 • Piazza del Popolo - Finali tiro alla fune a cura delle Contrade

> ore 20.30 • Piazza del Popolo - Scaricatori Trio Experience - gypsy jazz/latin liscio tra influenze manuche alla Django Reinhardt, radici romagnole alla Seconda Casadei fino alla musica latina di Son Cubano

> ore 23 • chiusura della manifestazione con spettacolo pirotecnico

EVENTI CONTINUATIVI

Apertura stand enograstronomici, degustazione di vini e vendita diretta da parte dei produttori con i seguenti orari:

> 30/05: ore 19-24 • 31/05: ore 19-1 • 1/06: ore 10-1 • 2/06: ore 10-24

> ogni giorno - ore 19 • Piazza del Popolo - LABORATORIO DEGUSTAZIONE TEMATICA

> dal 24 maggio • Piazza Caduti dei Lager - Luna Park

> dal 30 maggio • ore 18 - 24: Fiera degli ambulanti (il 2 giugno dalle ore 8)

> dal 31 maggio • Piazza del Popolo - Mercatini artigianato e hobbistica

Via Sonnino “Loft 19” Mostra Cino Cinelli: alle origini del campione

> ogni giorno dalle ore 20 • Piazza del Popolo - Viaggio nell’universo a cura del Gruppo Astrofili di Certaldo

> da sabato 1 giugno • Auditorium Le Corti Biblioteca “E. Balducci” - FESTA DEL LIBRO - a cura dell’Istituto comprensivo e Comitato Genitori di Montespertoli

Il programma può subire variazioni.

