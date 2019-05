Non risponde al telefono e al campanello, salvata a Pisa

Non rispondeva al telefono al campanello e l'apprensione era altissima: per una ragazza con problemi psichiatrici sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e polizia. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 29 maggio, in centro storico a Pisa.

La giovane era barricata in bagno, senza rispondere a cellulare e campanello. Si è temuto subito per la sua incolumità, quindi è arrivata la segnalazione alla polizia. Gli agenti, assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari inviati dal 118, si sono recati presso l'appartamento della ragazza e l'hanno salvata.

Hanno staccato gas e elettricità nel palazzo mettendolo in sicurezza. Hanno individuato la finestra della casa della giovane e sono saliti con un'autoscala, saltando sul terrazzo e accedendo nell'appartamento. Il tutto è stato fatto senza allarmare la ragazza, che non era lucida nel parlare con gli agenti.

Il delicato intervento si è concluso con la apertura forzata della porta del bagno, riuscendo così ad affidare la ragazza alle cure del medico che la ha portata in ospedale per un controllo più approfondito.

