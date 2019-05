Pronto badante a Montespertoli, nasce il punto informativo per l'assistenza

All'interno del progetto regionale Pronto Badante parte a Montespertoli un nuovo servizio gratuito di informazione e primo orientamento ai servizi di assistenza aperto a tutta la cittadinanza.

Al punto informativo i cittadini dell'Empolese Valdelsa, potranno ottenere notizie su Pronto Badante, il progetto rivolto alla persona anziana nel momento in cui si presenta, per la prima volta, una situazione di necessità di assistenza.

Pronto Badante, infatti, intende fornire una tempestiva ed efficace risposta alle situazioni di non autosufficienza. Le persone che si rivolgono al numero verde 800 59 33 88 riceveranno nelle 48 ore successive la visita a domicilio di un operatore che valuterà la situazione e prenderà in carico la persona non autosufficiente se in possesso dei requisiti previsti dal progetto. Pronto Badante si presenta quindi come la prima risposta al bisogno ed interviene proprio nei trenta giorni necessari ad ottenere una risposta dal Punto Insieme. Il progetto prevede un contributo di 300 euro una tantum e l’accompagnamento nei servizi di cura.