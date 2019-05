Sarri campione d'Europa, Empoli applaude il mister

4-1. Un risultato storico per chi è partito dalle categorie più basse del calcio toscano di periferia ed è arrivato in vetta all'Europa. Maurizio Sarri è il campione, il vincitore dell'Europa League con il suo Chelsea, che ha battuto l'Arsenal questa sera. Giroud, Pedro, Hazard per due volte: sono gli esecutori materiali di questo boom. Iwobi segna il gol della bandiera, poca cosa. Il mister che si è fatto le ossa e che ha espresso il miglior gioco dell'Empoli calcio da decenni ha ricevuto questa sera l'incoronazione dopo mesi di sofferenze. Il sarrismo è da tempo legge, stavolta ha trovato la sua applicazione.

