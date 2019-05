Violenza di genere, si conclude il progetto 'SOS Relazioni': 300 studenti coinvolti

Si è concluso ieri sera (28 maggio), con un incontro a La Vela Margherita Hack di Avane, il progetto SOS Relazioni, finanziato dal comune di Empoli e portato avanti dal Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli.

Il progetto ha coinvolto quindici classi di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti e le studentesse hanno partecipato a quattro incontri laboratoriali in classe, tenuti dalle psicologhe di Lilith sul contrasto alla violenza di genere e le pari opportunità, oppure su bullismo e cyberbullismo. In tutto sono stati coinvolti, nelle varie classi, oltre 300 studenti. Durante gli incontri, gli studenti hanno svolto attività come visione di filmati, lavori di gruppo e ascolto di storie di vita reale.

Ogni gruppo ha realizzato alcuni prodotti finali: foto più slogan che trattasse delle tematiche trattate. I lavori realizzati sono stati esposti in una piccola mostra durante l’evento di restituzione di Martedì 28 Maggio ad Avane. Ovviamente le foto e gli slogan sono stati molto eterogenei nella loro natura, anche per la differenza di età e tematiche che sono state trattate con i ragazzi e le ragazze dalla seconda elementare alla quarta superiore.

Trasversale è stata però la partecipazione e l’impegno da parte di studenti e insegnanti in questo progetto.

