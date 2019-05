"Io ho sempre pagato le tasse in buona fede, altrimenti sarei alle Cayman in Ferrari. Dovrei essere veramente stupido a non pagare le tasse dal momento che tutto ciò che riceviamo ci arriva dal Web". Così recita una nota a firma Stefano Lepri, noto sul web con il nickname St3pny, dopo la nota diffusa dalla Guardia di Finanza di Firenze che racconta delle indagini fatte sui suoi conti (qui l'articolo).

"A seguito di vari incontri con la Guardia di Finanza in cui ho cercato di raccontare il mio lavoro, a loro in parte sconosciuto, è emerso da una loro interpretazione che il modo in cui ho pagato le tasse fosse da rivedere. Se ci sarà da rimediare a un pagamento – prosegue la star di Youtube con quasi 4 milioni di followers - sarà fatto in modo molto sereno con la speranza che il mestiere dello youtuber venga regolamentato presto, in modo da evitare complicazioni per tutta la categoria.

Ora ci sono io sui titoloni, ma ci sono tantissimi youtuber che stanno facendo questi incontri con la Guardia di Finanza per inquadrare la situazione. Aggiungo uno spunto nato dalle parole di uno dei pochi articoli che ha riportato la notizia senza approfittarsene: "sparare 1 milione di euro nel titolo fa molto più figo che raccontare realmente come stanno i fatti". Io ora torno a fare quello che mi piace e che mi riesce bene: fare video".

