Stavano rubando in un'auto parcheggiata: passante li mette in fuga e li fa arrestare

Due uomini sono stati arrestati dopo che un passante li ha notati mentre tentavano di rubare in un'auto parcheggiata. I due, 27 e 31 anni, italiani, già noti alle forze dell'ordine, avevano distrutto il finestrino con un cacciavite, poi hanno iniziato a frugare nell'auto, ma il passante li ha messi in fuga e ha chiamato i carabinieri. Per loro è scattata una denuncia per furto aggravato. I militari li hanno bloccati mentre si allontanavano a bordo di un'auto. E' accaduto nella tarda serata di ieri in via di Capalle a Calenzano.

Tutte le notizie di Calenzano