Torna la Sagra della Zuppa a Fucecchio: il programma

La storica Sagra della Zuppa, alla sua 49° edizione, torna anche quest'anno con una line up piena di nomi conosciuti e di artisti sulla rampa di lancio. Buon cibo e buona musica, sia durante i concerti che per gli after party. Otto giorni di amore, musica, ottimo cibo e tanta bella gente!

All'interno della nostra Sagra, oltre alla ormai storica SERATA MASSIGIANA in cui i veri massigiani saliranno sul palco per voi , ospitiamo ormai da 9 anni il Reality Bites Festival in collaborazione con La Limonaia: a voi la lineup!

LA LIMONAIA CORSINI

GRUPPO SPONTANEO D’INIZIATIVA

presentano...

REALITY BITES FESTIVAL - 9° Edizione

presso Sagra della Zuppa - Massarella / Fucecchio (Fi)

/// INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI EVENTI ///

Giovedì 11 Luglio • Live @ Palco XXIII Agosto

GAZEBO

+ Concorde Crew DJ Set

evento: facebook.com/events/3181297728550954/

Venerdì 12 Luglio • Live @ Palco XXIII Agosto

VIITO

GIOVANE GIOVANE

+ aftershow DJ Set:

"I Like 2000"

Tao Tze Tung DJ & Fritz Orlowski DJ

@ Palco Scuola

evento: facebook.com/events/1096055683898157/

Sabato 13 Luglio • Live @ Palco XXIII Agosto

GIUDA

DEAD VISIONS con Francesco Mandelli

+ aftershow DJ Set:

Gighe DJ + Beke_Bauer DJ + Fulci DJ

@ Palco Scuola

evento: facebook.com/events/378657426081548/

Domenica 14 Luglio • Live @ Palco XXIII Agosto

LEGNO

MOX

CALEIDO

evento: facebook.com/events/408581369697782/

Venerdì 19 Luglio • Live @ Palco XXIII Agosto

NADA

EMMA NOLDE

+ aftershow DJ Set:

"Indie.Icon"

Fritz Orlowski DJ

@ Palco Scuola

evento: facebook.com/events/322554275045750/

Sabato 20 Luglio • Live @ Palco XXIII Agosto

FULMINACCI

CECCO E CIPO

+ aftershow DJ Set:

"Azzurro...Una Storia Italiana"

Gruvy DJ & Fritz Orlowski DJ

@ Palco Scuola

evento: facebook.com/events/305869207012694/

Domenica 21 Luglio • Live @ Palco XXIII Agosto

MORGAN & MEGAHERTZ

CACTUS?

HALBA X FOLDINO

evento: facebook.com/events/397267321002604/

INFO, INDICAZIONI, ORARI E ALLOGGI

www.realitybitesfestival.it

