Università di Firenze, Francesca Gherardi Prize a Kate Mathers

Edizione 2019 del premio intitolato a Francesca Gherardi, in memoria della zoologa fiorentina scomparsa nel 2013. Il premio, promosso dalla famiglia Gherardi e assegnato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, va quest’anno a Kate Mathers dell’Istituto federale svizzero di Scienza e tecnologia acquatiche.

La cerimonia di premiazione si svolgerà domani, giovedì 30 maggio (ore 16, Palazzo Nonfinito, via del Proconsolo 12, Firenze - Aula 1): in questa occasione Mathers terrà una conferenza su “Invasive species: the importance of environmental controls”. Seguirà un ricordo di Francesca Gherardi presentato da Giuliana Parisi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), sezione di Scienze Animali.

Il Comitato del Premio è composto da Felicita Scapini, Marco Vannini, Bella Galil.

Autrice di centinaia di pubblicazioni e partner di numerosi progetti nazionali e internazionali Francesca Gherardi è stata una brillante ricercatrice in materia di eto-ecologia dei crostacei e di invasioni biologiche.

Fonte: Università di Firenze

