Fagioli all’uccelletto con salsiccia

La foto che mi ha mandato è molto significativa perché il piatto non a caso è associato ai mitici Bud Spencer & Terence Hill che nei loro film stile far west mangiavano proprio fagioli e salsicce o pasta e fagioli. Un piatto che va bene per fare un carico di energia e buon gusto, moderate il pane che non possiamo fare a meno di non mangiarlo insieme a questa ricetta solo per fare la scarpetta finale pulendo completamente il piatto, con un piatto così le buone maniere possono essere messe un po' da parte, proprio come i nostri eroi della televisione.

Mettere a bagno i fagioli in acqua per circa 12 ore. Scolarli e cuocerli per più 1 ora in acqua. A cottura ultimata, scolare i fagioli e conservare un po’ di acqua di cottura. In una padella antiaderente versare un filo di olio e far rosolare leggermente la cipolla tritata finemente e lo spicchio d’aglio sbucciato lasciato intero e infilzato con uno stecchino per rimuoverlo facilmente. Aggiungere la salsiccia intera o sbriciolata, far rosolare a fuoco vivo e dopo qualche minuto sfumare con il vino. Quando il liquido di cottura sarà evaporato unire i fagioli scolati, la passata di pomodoro, regolare di sale, pepe e peperoncino e continuare la cottura per circa 20/25 minuti. Far bollire a fuoco basso e se necessita aggiungere il liquido di cottura dei fagioli e messo da parte. Lasciare riposare per circa 5 minuti prima di servire. Accompagnare i fagioli e salsicce con pane tostato