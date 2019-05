Afa Day a Prato, Pistoia e Empoli: il programma completo

Mattina dedicata alle informazioni sull’attività fisica adattata (AFA) con l’AfaDay che si tiene domani venerdì 31 all’ospedale Santo Stefano di Prato. Dalle 10.30 alle 13.30 gli operatori accoglieranno i cittadini all’interno dell’ospedale per rispondere a domande e curiosità sui corsi dedicati all’attività motoria che la Regione Toscana in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana centro e le Società della Salute dell’area pratese, promuove per adulti e anziani con patologie a carattere cronico. Gli operatori saranno a disposizione per informazioni anche sulle modalità di accesso ai corsi e sui percorsi e per illustrare l’importanza di un’attività fisica regolare.

I cittadini residenti sul territorio della SdS area pratese sono particolarmente attivi per l’AFA C, l’attività motoria dedicata alle malattie cronico-degenerative. I corsi infatti sono suddivisi in più tipologie: AFA di tipo A, rivolta a persone con artrosi, osteoporosi e patologie che migliorano col movimento; AFA di tipo B-OTAGO specifica per la prevenzione delle cadute ovvero lezioni rivolte ad anziani che presentano un alto rischio di cadute e che tramite questo percorso, possono migliorare l’equilibrio ed evitare fratture vertebrali, di polso o di femore; AFA di tipo C per pazienti portatori di patologie croniche. Inoltre in tutta la Ausl Toscana centro si stanno implementando corsi AFA dedicati alla fibromialgia.

L’attività a Prato e nei comuni del territorio si svolge in piscine, palestre e comuni luoghi di socializzazione, contando solo a Prato oltre 25 spazi dedicati e altri a Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vaiano e Vernio.

AfaDay 1 Giugno: Pistoia e Pescia, le prime ad aver creduto nei corsi AFA anche per i dializzati

Pistoia - L’AfaDay di Pistoia accoglierà i cittadini sabato 1 giugno nella palestra comunale Brizzi di Coperta-Massa e Cozzile, con dimostrazioni sui corsi Afa da parte degli istruttori che operano nel territorio di Valdinievole e Pistoia. L’evento è organizzato in collaborazione con U.I.S.P Comitato Territoriale di Pistoia e con il patrocinio del Comune di Massa e Cozzile.

Unici nell’Azienda, i territori delle Società della Salute di Pescia e Pistoia all’interno della dialisi ospedaliera, hanno attivato corsi AFA per pazienti nefropatici che saranno comunque progressivamente estesi anche alle altre zone territoriali. Oggi sappiamo che anche per il malato renale e per coloro che fanno dialisi il movimento è fondamentale. Il reparto di Nefrologia di Pescia è stato il primo in Italia nel 2000 a proporre una sperimentazione di questo tipo.

AfaDay 2 giugno: a San Miniato camminata, corteo storico e lancio di mongolfiere

Empoli - Sceglie il pomeriggio la Società della Salute Valdarno Valdelsa per l’Afa Day che si terrà domenica 2 giugno a San Miniato con un programma che vede protagonisti anche il Corteo storico di San Miniato, gli sbandieratori e i musici della contrada San Pierino.

Il ritrovo è alle 15.30 al Duomo di San Miniato da cui alle 16 partiranno la camminata nel centro storico con tappe intermedie per le dimostrazioni dell’Attività fisica adattata lungo il percorso. Alle 17 è prevista l’esibizione del Corteo del Centro storico, degli sbandieratori e dei musici della Contrada di San Pierino e il lancio delle mongolfiere. Alle 17.30 l’Afa Day si conclude con una merenda. La manifestazione avrà luogo in occasione del mercatino dell’antiquariato di San Miniato e della sfilata di moda del centro Trimoda. Alla giornata promossa dalla Società della Salute Valdarno Valdelsa collaborano il Comune di San Miniato, il Dipartimento di Riabilitazione della Ausl Toscana centro e le associazioni di volontariato.

I territori della Società della Salute Empoli Valdarno Valdelsa sono punte di eccellenza nell’AFA A con un’adesione molto alta da parte di chi soffre di artrosi, osteoporosi e patologie che migliorano col movimento e, in particolare l’ambito empolese Valdarno inferiore, anche nell’AFA C, l’attività motoria dedicata alle patologie croniche con limitazioni funzionali.

Info e sedi di svolgimento dei corsi AFA, sul sito della Ausl Toscana centro, seguendo il percorso Home/Guida ai servizi/Riabilitazione/Attività Fisica Adattata AFA.

Fonte: ufficio stampa

