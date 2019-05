Arriva l'eco-tappa a Ponte Buggianese

L'amministrazione Comunale di Ponte Buggianese comunica che da domani mattina sarà attiva sul nostro territorio la “Ecotappa”. Questo nuovo e importante servizio per la cittadinanza prevede la possibilità di conferire Pile, toner e olio vegetale esausto in appositi contenitori ubicati all'interno della sede comunale in Piazza del Santuario 1, fruibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Sarà necessario conferire l'olio in contenitori di plastica “a perdere”, come bottiglie per bevande o per detergenti.

Nelle prossime settimane saranno installate ulteriori Ecotappe in edifici comunali.

Inoltre si comunica che nelle prossime settimane sarà ripristinato anche il servizio di ritiro olio esausto porta a porta, eseguito da Alia su apposita prenotazione.

Al riguardo seguiranno a breve ulteriori specifiche comunicazioni.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese - Ufficio Stampa

