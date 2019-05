Assemblea elettiva Federalberghi Pisa, Romanelli presidente

Ieri, 29 maggio 2019 presso Allegro Italia Tower Plaza Hotel a Pisa, si è tenuta l’Assemblea elettiva della Federalberghi Pisa e Provincia. Andrea Romanelli, titolare dell’Hotel La Pace, è stato eletto all’unanimità Presidente dell’Associazione.

Il Neo Presidente subentra a Marzio Benedetti (Grand Hotel Duomo) che in questa occasione è stato insignito della carica di “Presidente Ad Honorem”, quale riconoscimento del contributo offerto all’Associazione dalla sua nascita fino ai giorni nostri.

In questa occasione, la stessa Assemblea dei Soci, ha nominato Pio Merafina (Hotel Alessandro della Spina) Vice Presidente Vicario, e come Consiglieri, Carmine Barigliano (San Ranieri Hotel), Nicola Piegaja (Royal Victoria Hotel), Francesco Benedetti (Grand Hotel Duomo), Francesca Bagagli (Casale Le Torri Resort), Antonella Belardi (Hotel Cecile), Chiara Ciampolini (Hotel Moderno), sono stati inoltre indicati, come invitati permanenti ai lavori del Consiglio, i tecnici che fino ad ora hanno coadiuvato l’Associazione: Maila Scarpellini (Consulente Fiscale), Giorgio Benedetti e Sabina Bargagna (Area Legale), Lorenzo Trombella (Tributarista), Rita Paciello (Consulenza Aziende turistiche) ; infine è stato confermato Tesoriere dell’Associazione Rosario Franzoni.

I primi obiettivi del nuovo gruppo di lavoro, saranno la costituzione di “Federalberghi Extra” (Associazione che raggrupperà le strutture extra ricettive di Pisa e Provincia, caratterizzate dalla qualità dei servizi e dal rispetto delle normative vigenti) e la messa a punto di un piano di promozione turistica di ampio respiro che coinvolga tutti i soggetti, pubblici e privati, della filiera turistica.

