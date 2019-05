Un'auto è finita in una scarpata a Buti, in via di Badia località la Croce, nei pressi di un agriturismo. Il conducente è deceduto nell'impatto. I soccorsi giunti, tra cui un'automedica da Pontedera, hanno dovuto constatare la morte di un 48enne di zona. L'elisoccorso Pegaso che era stato attivato è dunque rientrato alla base. Presenti anche le forze dell'ordine.

