Benessere e salute, a Viareggio un incontro con il professor Marco Gesi

Venerdì 31 maggio, alla Galleria d’Arte moderna e contemporanea “Lorenzo Viani” di Viareggio, appuntamento con la conferenza “Attività motoria, benessere e salute. Il Centro “Sport and Anatomy” dell’Università di Pisa”. Interviene il professor Marco Gesi, del Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa e direttore del Centro di medicina riabilitativa “Sport and Anatomy”. L’incontro è l'ultimo di un ciclo organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con la Pisa University Press, dal titolo “Scienza e territorio. Gli effetti della ricerca nella nostra vita”.

Il centro di Medicina Riabilitativa “Sport and Anatomy” è specializzato nella riabilitazione in ambito sportivo agonistico e professionistico, proponendo allo sportivo (e non solo) una gestione a tutto tondo, dalla prevenzione all’allenamento, alla cura, alla performance fino al supporto psicologico. Concepita come una vera e propria start up, è nata in seno all’Università di Pisa per volontà del rettore Paolo Mancarella e del professor Marco Gesi. Questa realtà è unica nel panorama nazionale, è in grado di integrare la formazione universitaria, la ricerca e l’alta specializzazione dei suoi allievi per fornire al paziente metodiche riabilitative e di performance di ultima generazione.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Viareggio