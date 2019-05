Campinoti presenta la giunta a Gambassi Terme: due nuove entrate

Due volti nuovi, due confermati. Così si comporrà la seconda giunta guidata da Paolo Campinoti in vigore per i prossimi 5 anni a Gambassi Terme. Dopo il risultato 'bulgaro' del 26 maggio, il primo cittadino ha presentato su Facebook le nomine che entreranno in vigore ufficialmente da sabato 8 giugno, giorno di insediamento del Consiglio comunale.

Ecco i nomi:

Sara Rigacci (vice sindaco), con deleghe Scuola, Pari Opportunità, Cultura

Andrea Mezzetti, con deleghe Turismo, Commercio e Associazionismo

Samanta Setteducati, con deleghe Sociale

Edoardo Cappelli, con deleghe sport

Setteducati sostituirà Massimiliano Chesi, assessore uscente, mentre Cappelli prende il posto di Tiziana Costa.

