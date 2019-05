A causa di un cedimento della sede stradale in via degli Arazzieri si è resa necessaria la chiusura della strada con conseguente deviazione, lungo i viali di circonvallazione, delle linee Ataf. Si prevede il ripristino della sede stradale in circa un'ora.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze